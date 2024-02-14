Денвер Наггетс – Сакраменто Кингз прогноз и ставки на матч 15 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 227,5 Коэф.: 1.66 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Денвер Наггетс – Сакраменто Кингз, команды встретятся в рамках регулярного чемпионата НБА.

Денвер Наггетс

Для Денвера регулярный чемпионат складывается неплохо, команда идет четвертой в конференции, отставая от лидера всего на две победы. Сейчас у Наггетс минимальный спад, так как клуб потерпел два поражения кряду. В последней встрече команда уступила в гостях Милуоки со счетом 95:112. Напомним, что Денвер проводит сезон в статусе действующего чемпиона, это не мешает показывать баскетбол высокого уровня.

Сакраменто Кингз

«Короли» выглядят вполне достойно в этом сезоне, здесь нет суперзвезд и раскрученных игроков, но ребята опытные и квалифицированные, удается добиться результата за счет дисциплины и командной игры. Сейчас Сакраменто восьмой в конференции, клуб в последнем матче уступил в гостях прямому конкуренту Финиксу – 125:130, данное поражение стало четвертым в пяти встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды пересекались дважды в этом сезон, обе встречи выдались результативными, а также заканчивались победами Сакраменто. Кингз побеждали дома 123:117 и 135:106.

Наггетс выиграл последние 7 встреч на своем паркете.

Сакраменто уступил в последних трех противостояниях на выезде.

Денвер Наггетс – Сакраменто Кингз Прогноз

В этой паре Денвер считается небольшим фаворитом, Сакраменто очень опасный соперник, который точно может дать бой. Стоит ожидать интересной ин непредсказуемой битвы сильных соперников. Мы считаем перспективной ставку на тотал больше 227,5 очков.

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