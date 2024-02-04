Денвер Наггетс – Портленд Трэйл-Блэйзерс прогноз и ставки на матч 5 февраля 2024 года

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Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Денвер Наггетс – Портленд Трэйл-Блэйзерс, соперники встретятся в рамках регулярного чемпионата НБА.

Денвер Наггетс

У Денвера дела идут неплохо в этом сезоне, команда решительно настроена защитить чемпионский титул. Пока клуб идет четвертым на Западе, имея одинаковое количество побед с парочкой лидеров, но Наггетс провели на игру больше. Свой последний матч команда выиграла, как раз у Портленда, хорошо отыграл лидер команды Никола Йокич, он сумел оформить трипл дабл. Упомянутая победа стала третьей в четырех встречах. Предстоящий матч из-за травмы пропустит только Чанчар.

Портленд Трэйл-Блэйзерс

От Портленда ожидали слабого сезона, команда удивить не смогла, всего 15 побед в 49 встречах и предпоследняя строчка в конференции. В последнем матче клуб уступил в гостях Денверу, прервав серию из двух побед. Трэйл-Блэйзерс не играет сейчас на результат, а пытается выстроить новую команду, после ухода Лилларда. У Портленда четыре кадровые потери перед этим противостоянием, повреждения не позволят сыграть таким ребятам как: Брайн, Выильямс, Грант и Шарп.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Первую и единственную очную встречу команды провели на днях, домашнюю победу со счетом 120:108 праздновал Денвер.

Наггетс лучшие в конференции на своей арене, 20 побед в 24 встречах.

Портленд выиграл 6 матчей из 21 в гостях.

Денвер Наггетс – Портленд Трэйл-Блэйзерс Прогноз

Судя по котировкам, букмекеры не сомневаются в победе хозяев пакета, так как коэффициент на их успех низкий. Последняя победа в очной встрече может расслабить Наггетс, из-за этого баскетболисты где-то не сыграют в полную силу. Мы считаем приемлемой ставку на победу гостей с форой +15 очков.

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