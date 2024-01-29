Денвер Наггетс — Милуоки Бакс прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 237 Коэф.: 1.69 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НБА состоится поединок между Денвером и Милуоки. Встреча пройдет в ночь на вторник, 30 января. Начало игры запланировано на 03:00 по центрально европейскому времени.

Денвер Наггетс

Баскетболисты Наггетс защищают титул чемпиона НБА и выглядят в этом сезоне вполне прилично. Команда высоко котируется букмекерами и подтверждает свой статус на площадке.

Денвер победил 32 раза в 47-ми поединках и на данный момент идет на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Милуоки Бакс

Бакс имеют схожесть с Денвером, ведь тоже недавно становились чемпионами и хорошо выступают по ходу текущего сезона. Есть в составе команды и своя суперзвезда, Яннис Адетокунбо, который демонстрирует отличную результативность.

Милуоки тоже имеет 32 победы, но сыграли на одну игру меньше. Столь успешные показатели позволяют занимать второе место в таблице Восточной конференции.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Наггетс выиграли предыдущие четыре домашних игры.

Бакс уступили всего дважды в последних девяти поединках.

В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами.

Денвер Наггетс — Милуоки Бакс Прогноз

Обе команды исповедуют яркий, атакующий баскетбол, поэтому от этого матча стоить ждать высокой результативности. Лидеры Наггетс и Бакс в строю, поэтому предлагаю сделать ставку на тотал больше 237 очков.

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