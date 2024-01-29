Денвер Наггетс — Милуоки Бакс прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года
В рамках регулярного чемпионата НБА состоится поединок между Денвером и Милуоки. Встреча пройдет в ночь на вторник, 30 января. Начало игры запланировано на 03:00 по центрально европейскому времени.
Денвер Наггетс
Баскетболисты Наггетс защищают титул чемпиона НБА и выглядят в этом сезоне вполне прилично. Команда высоко котируется букмекерами и подтверждает свой статус на площадке.
Денвер победил 32 раза в 47-ми поединках и на данный момент идет на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции.
Милуоки Бакс
Бакс имеют схожесть с Денвером, ведь тоже недавно становились чемпионами и хорошо выступают по ходу текущего сезона. Есть в составе команды и своя суперзвезда, Яннис Адетокунбо, который демонстрирует отличную результативность.
Милуоки тоже имеет 32 победы, но сыграли на одну игру меньше. Столь успешные показатели позволяют занимать второе место в таблице Восточной конференции.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Наггетс выиграли предыдущие четыре домашних игры.
- Бакс уступили всего дважды в последних девяти поединках.
- В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами.
Денвер Наггетс — Милуоки Бакс Прогноз
Обе команды исповедуют яркий, атакующий баскетбол, поэтому от этого матча стоить ждать высокой результативности. Лидеры Наггетс и Бакс в строю, поэтому предлагаю сделать ставку на тотал больше 237 очков.
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