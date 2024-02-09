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Дэн Айг – Андре Фили прогноз и ставки на матч 11 февраля

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Дэн Айг - Андре Фили прогноз
Дэн Айг Дэн Айг
UFC 10 фев 2024, 17:00 Дэн Айг - Андре Фили
Вегас, UFC Apex
Андре Фили Андре Фили
Прогноз на матч Победа Дэн Айг
Коэф.: 1.59
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В ночь с 10 февраля на 11 февраля, в UFC пройдет бой между Дэном Айгом и Андре Фили. Пройдет он в рамках полулегкого веса.

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Дэн Айг

32-летний американский боец. В 2023 году он провел три поединка, в двух из которых, одержал две победы и раз проиграл. До этого, он имел один бой в 2022 году и три в 2021. В общем, в семи боях Дэн Айг трижды победил и четыре раза проиграл.

Андре Фили

33-летний американский боец MMA одержал победу в крайнем поединке. Он техническим нокаутом одолел бразильца Лукаша Алмейду. В 2023 и 2022 годах Фили провел по два поединка, в 2021 - один. За три года американец одержал две победы, дважды проиграл и однажды поединок завершился вничью.

Дэн Айг – Андре Фили прогноз

Оба бойца проиграли в последних своих поединках, поэтому у обоих будет мотивация для победы, оба хотят реабилитироваться. Дэн Айг находится в немного лучшей форме, поэтому моя ставка будет на него. Победа Дэна Айга за 1,59.

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Прогноз на матч Победа Дэн Айг
Коэф.: 1.59
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