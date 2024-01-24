Даяна Ястремская – Чжэн Циньвэн прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года

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25 января на Открытом чемпионате Австралии состоятся полуфиналы в женском разряде, в одном из них сойдутся украинка Даяна Ястремская и китаянка Чжэн Циньвэн.

Даяна Ястремская

На этом Australian Open, Даяна Ястремская однозначно обратила на себя внимание, дав понять, что не зря ее считали весьма перспективной теннисисткой. Украинка уже в полуфинале, мало кто ожидал такого от 93-й ракетки мира, которая начинала с квалификации. В лайв рейтинге спортсменка уже поднялась в топ-30, это еще не предел, можно увеличить прогресс, если пробиться в финал. Свой последний матч Ястремская уверенно выиграла у сенсационной чешки Носковой. Украинке 23 года, она уже нацелена на шлем, до которого два шага.

Чжэн Циньвэн

Молодая китаянка в прошлом году дошла до четвертьфинала US Open, где уступила Соболенко, это был ее лучший результат на мэйджорах, а теперь полуфинал, что стало новым рекордом. Сетка у Чжэн не была сложной, ведь все соперницы были ниже ее рейтингом, тяжело она прошла землячку Ван, все решилось в последнем сейте на тай-брейке. В четвертьфинале спортсменка с трудом одолела россиянку – 6:7, 6:3, 6:1. Чжэн можно назвать восходящей звездой, ведь ей 21 год.

История очных противостояний

Как показывает статистика, ранее молодые теннисистки никогда не встречались на профессиональном уровне.

Прогноз на матч Даяна Ястремская – Чжэн Циньвэн

Выход в полуфинал мэйджора уже большой успех для обеих теннисисток, хотя они понимают, что выход в финал вполне выполнимая задача. У букмекеров китаянка считается небольшим фаворитом, это может связано с более высокой позицией в мировом рейтинге и хорошей игрой на турнире. Ястремская выглядит, как минимум не хуже соперницы, поэтому мы здесь ставим на успех украинки с форой +3,5 гейма.

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