EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Дармштадт – Айнтрахт Франкфурт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Дармштадт – Айнтрахт Франкфурт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
СК Дармштадт - Айнтрахт Фр прогноз
СК Дармштадт СК Дармштадт
Бундеслига Германия 20 янв 2024, 09:30 СК Дармштадт - Айнтрахт Фр
-
- : -
Германия, Darmstadt, Merck-Stadion am Boellenfalltor
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Айнтрахт Фр
Коэф.: 1.97
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Дармштадт – Айнтрахт Франкфурт упомянутые соперники сыграют в рамках 18 тура Бундеслиги.

Дармштадт

Первый круг у Дармштадта получился неудачным, команда идет последней в турнирной таблице, отставание от проходной 15-й строчки составляет 4 очка, а до зоны переходных встреч один балл. В последнем туре клуб провалился дома против мощной Боруссии Дортмунд – 0:3. Дармштадт находится на серии из десяти матчей без побед, поэтому рискует вылететь из Бундеслиги. Четверо футболистов не сыграют из-за травм, особенно не будет хватать Мелема, под вопросом выход на поле Гонзака.

Айнтрахт Франкфурт

«Орлы» идут шестыми в чемпионате, хотя наверняка намерены бороться за место в первом квартете, отставание от которого составляет 6 очков. В последнем туре Айнтрахт одержал не совсем заслуженную победу в гостях над Лейпцигом, соперник нанес 26 ударов по воротам, против 5 у франкфуртцев, а также хозяева наиграли на 3 гола по показателюxG. Перед этой встречей травмирован Лун, а Мармуш, Скыры и Шаиби вызваны в сборные, еще выход троих футболистов под вопросом.

История очных противостояний

У соперников небольшая история очных противостояний, всего шесть матчей, в четырех случаях выиграл Айнтрахт и дважды Дармштадт. В первом круге «орлы» одержали непростую домашнюю победу со счетом 1:0.

Прогноз на матч Дармштадт – Айнтрахт Франкфурт

На бумаге гости котируются фаворитами, хотя коэффициент на их победу постепенно растет, объясняется такая тенденция значительными кадровыми потерями Айнтрахта. Оба соперника предельно мотивированы и нуждаются в очках, хотя задачи у них разные. Мы ожидаем сложного матча и рискнем поставить на чистую победу «орлов».

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Айнтрахт Фр
Коэф.: 1.97
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Элина Свитолина - Виктория Голубич прогноз Открытый чемпионат Австралии 20 янв 2024, 05:00 Элина Свитолина – Виктория Голубич прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Элина Свитолина Коэф.: 1.72 Виктория Голубич Рекомендуем 1хБет
Иордания - Южная Корея прогноз Кубок Азии 20 янв 2024, 06:30 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Иордания Коэф.: 1.6 Южная Корея Сделать ставку MelBet
Райо Вальекано - Лас-Пальмас прогноз Ла Лига Испания 20 янв 2024, 08:00 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Райо Вальекано Коэф.: 1.63 Лас-Пальмас Сделать ставку 1хБет
Алжир - Буркина-Фасо прогноз Кубок африканских наций 20 янв 2024, 09:00 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Алжир Коэф.: 1.72 Буркина-Фасо Рекомендуем MelBet
Фрайбург - Хоффенхайм прогноз Бундеслига Германия 20 янв 2024, 09:30 Фрайбург – Хоффенхайм прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Фрайбург Коэф.: 1.59 Хоффенхайм Сделать ставку 1хБет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:59 Перишич вернулся в Хорватию, смена вратарей в Атлетико. Главные трансферные новости за 19 января Новости футбола Сегодня, 16:57 КАН. Гвинея минимально обыграла Гамбию Новости бокса Сегодня, 16:30 P4P обновил рейтинг боксеров независимо от весовой категории Новости футбола Сегодня, 16:05 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 21 тура Новости футбола Сегодня, 15:50 Суперкубок Италии. Интер разгромил Лацио и вышел в финал Новости футбола Сегодня, 15:13 Борнмут - Ливерпуль: где и когда смотреть онлайн, последние новости Новости футбола Сегодня, 14:38 Отставка после одного матча. Сборная Танзании уволила тренера во время КАН Новости футбола Сегодня, 14:30 Кубок Азии 2023. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 14:26 Иран благодаря победе над Гонконгом вышел в плей-офф Кубка Азии
Прогнозы на спорт
Теннис 20 янв 2024 Элина Свитолина – Виктория Голубич прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Фрайбург – Хоффенхайм прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Дармштадт – Айнтрахт Франкфурт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Хайденхайм – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бохум – Штутгарт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бахрейн – Малайзия прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Кельн – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года