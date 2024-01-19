Дармштадт – Айнтрахт Франкфурт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Айнтрахт Фр Коэф.: 1.97 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Дармштадт – Айнтрахт Франкфурт упомянутые соперники сыграют в рамках 18 тура Бундеслиги.

Дармштадт

Первый круг у Дармштадта получился неудачным, команда идет последней в турнирной таблице, отставание от проходной 15-й строчки составляет 4 очка, а до зоны переходных встреч один балл. В последнем туре клуб провалился дома против мощной Боруссии Дортмунд – 0:3. Дармштадт находится на серии из десяти матчей без побед, поэтому рискует вылететь из Бундеслиги. Четверо футболистов не сыграют из-за травм, особенно не будет хватать Мелема, под вопросом выход на поле Гонзака.

Айнтрахт Франкфурт

«Орлы» идут шестыми в чемпионате, хотя наверняка намерены бороться за место в первом квартете, отставание от которого составляет 6 очков. В последнем туре Айнтрахт одержал не совсем заслуженную победу в гостях над Лейпцигом, соперник нанес 26 ударов по воротам, против 5 у франкфуртцев, а также хозяева наиграли на 3 гола по показателюxG. Перед этой встречей травмирован Лун, а Мармуш, Скыры и Шаиби вызваны в сборные, еще выход троих футболистов под вопросом.

История очных противостояний

У соперников небольшая история очных противостояний, всего шесть матчей, в четырех случаях выиграл Айнтрахт и дважды Дармштадт. В первом круге «орлы» одержали непростую домашнюю победу со счетом 1:0.

Прогноз на матч Дармштадт – Айнтрахт Франкфурт

На бумаге гости котируются фаворитами, хотя коэффициент на их победу постепенно растет, объясняется такая тенденция значительными кадровыми потерями Айнтрахта. Оба соперника предельно мотивированы и нуждаются в очках, хотя задачи у них разные. Мы ожидаем сложного матча и рискнем поставить на чистую победу «орлов».

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram