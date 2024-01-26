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Даниил Медведев – Александр Зверев прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Даниил Медведев - Александр Зверев прогноз
Даниил Медведев Даниил Медведев
Открытый чемпионат Австралии 26 янв 2024, 03:30 Даниил Медведев - Александр Зверев
Мельбурн, Rod Laver Arena
Александр Зверев Александр Зверев
Прогноз на матч Тотал больше 39,5
Коэф.: 1.7
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В полуфинале Открытого чемпионата Австралии свою встречу проведут Даниил Медведев – Александр Зверев прогноз на матч этих соперников подготовлен нашими аналитиками.

Даниил Медведев

Россиянин оказался в полуфинале, что нельзя считать сенсацией, ведь спортсмен является третьей ракеткой мира. Путь был непростым, в первом круге прошел Атмана, соперник снялся в четвертом сете, когда Медведев вел 2:1 по партиям, потом и вовсе проигрывал 0:2 финну Руусувуори, но выиграл матч. Оже Ольяссима и Боргеша прошел уверенно, а с Хуркачем пришлось потратить пять сетов для победы. По матчам Медведва видно, что его можно обыгрывать, раскрылось немало проблем.

Александр Зверев

Немецкий теннисист выглядит хорошо на этом турнире, хотя в трех партиях он обыграл только американца Микелсена, для побед Кляйна и Норри понадобилось по пять сетов, а Кепфера обыграл в четырех. Главным испытанием был матч против Карлоса Алькараса, соперник считался фаворитом, но Зверев выиграл первые два сета – 6:1, 6:3, а в третьем вел 5:2, но уступил 6:7, такой удар удалось выдержать, и дожать соперника в четвертом сете – 6:4. Зверев шестая ракетка мира и никогда не брал шлемов, возможно наступило время и нашлось место.

История очных противостояний

У теннисистов большая история очных противостояний, они играли между собой целых 18 раз, счет 11:7 в пользу Медведева. Только в прошлом году состоялось шесть встреч, в пяти случаях выиграл российский спортсмен.

Прогноз на матч Даниил Медведев – Александр Зверев

Букмекеры отдают Медведеву минимальный перевес, хотя многое будет зависеть от деталей, так как встречаются теннисисты примерно одного уровня. В свете последних очных противостояний, психологическое преимущество должно быть на стороне россиянина. Нас ожидает сложный матч, который не должен быть коротким, мы считаем рабочей ставку на тотал больше 39,5 геймов.

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Прогноз на матч Тотал больше 39,5
Коэф.: 1.7
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