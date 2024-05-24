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Даниэль Коллинз – Мэдисон Киз прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Даниэль Коллинз - Мэдисон Киз прогноз Фото: https://apnews.com/ Автор неизвестен
Даниэль Коллинз Даниэль Коллинз
Internationaux de Strasbourg 2024 Сегодня, 08:00 Даниэль Коллинз - Мэдисон Киз
Страсбург, Strasbourg's Tennis Club
Мэдисон Киз Мэдисон Киз
Прогноз на матч Победа Даниэль Коллинз
Коэф.: 1.58
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25 марта во французском Страсбурге состоится финал солидного женского теннисного турнира. В решающей битве сойдутся две американки, Даниэль Коллинз – Мэдисон Киз. Прогноз на матч упомянутых клубов составлен экспертами Dailysports.

Даниэль Коллинз

Явный кураж поймала Даниэль Коллинз в этом сезоне, выиграла турниры в Майами и Чарльстоне, был полуфинал в Риме, а сейчас она в шаге от еще одного титула. Очень уверенно играет спортсменка в Страсбурге, вот кого она прошла: Синякова – 6:1, 6:2, Бюрель – 6:1, 6:3, Калинина – 7:6, 6:2.

Конечно, сейчас идет подготовка кRolandGarros, на мэйджоре Коллинз может многого добиться, учитывая текущую форму. Теннисистка занимает 12-ю строчку в мировом рейтинге, ей сейчас 30 лет.

Мэдисон Киз

Хорошо знают фанаты тенниса и Мэдисон Киз, опытной спортсменке 29 лет, она занимает солидную строчку в мировом рейтинге. Спортсменка начала играть только в марте, поэтому еще пытается набрать форму, ее лучшим результатом был полуфинал в Мадриде, где она без особых шансов уступила неудержимой Свентек.

Пока не было проблем в Страсбурге, сначала обыграла китаянку Ван – 7:5, 6:0, потом польку Линетт – 6:1, 6:3, а также россиянку Самсонову – 6:1, 6:3. Киз явно прибавляет, поэтому будет представлять большую опасность для любой соперницы. Сейчас есть хорошая возможность выиграть первый турнир в году.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперницы играли между собой дважды, пока счет 1:1, оба матча проходили на харде.
  • Коллинз в этом году провела 17 матчей на грунте, в которых потерпела всего два поражения, оба от Соболенко.
  • Киз провела 13 матчей на грунте, в которых одержала 10 побед.

Даниэль Коллинз – Мэдисон Киз Прогноз

В таком противостоянии букмекеры отдают преимущество Коллинз, которая явно в лучшей форме и имеет больше шансов завоевать титул. Киз опытная спортсменка, поэтому может навязать землячке серьезную конкуренцию. На этот раз мы верим котировкам, поэтому ставим на чистую победу Коллинз.

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Прогноз на матч Победа Даниэль Коллинз
Коэф.: 1.58
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