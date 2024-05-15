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Главная Прогнозы Даниэль Коллинз – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Даниэль Коллинз – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 16 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Даниэль Коллинз - Арина Соболенко прогноз Фото: https://khelnow.com/ Автор неизвестен
Даниэль Коллинз Даниэль Коллинз
WTA Rome 2024 16 мая 2024, 14:30 Даниэль Коллинз - Арина Соболенко
Рим, Foro Italico
Арина Соболенко Арина Соболенко
Прогноз на матч Тотал больше 21,5
Коэф.: 1.85
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100%
1хБет 5.00
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16 мая в полуфинале турнира в Риме между собой сыграют Даниэль Коллинз – Арина Соболенко. Эксперты Dailysports подготовили свой вариант прогноза на это событие.

Даниэль Коллинз

Американская теннисистка проводит один из лучших сезонов в своей карьере, она выиграла недавно турнир в Майами, впервые такого уровня, а потом еще взяла титул в Чарльстоне.

Убедительно выглядит Коллинз и в Риме, она дошла до полуфинала, не отдав ни одной партии. Сетка тоже не была легкой, удалось обыграть Анну Блинкову, Каролин Гарсию, Ирину Бегу и Викторию Азаренко. Спортсменке сейчас 30 лет, она занимает 15-ю строчку в мировом рейтинге. Коллинз в блестящей форме, она способна обыгрывать лучших теннисисток мира.

Арина Соболенко

Белоруска является действующей второй ракеткой мира, поэтому на любом турнире входит в число фаворитов. После победы на Открытом чемпионате Австралии вначале года, значимых успехов больше не было, но в Мадриде удалось дойти до финала, где в упорной борьбе было поражение от Свентек.

В Риме у Соболенко не все гладко, она могла вылететь в 1/8 финала, пришлось отыгрывать даже матчболы в матче против Свитолиной, в итоге тяжелейшая победа – 4:6, 6:1, 7:6. Также удалось пройти Волынец Ястремскую и Остапенко.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперницы играли между собой пять раз, во всех случаях побеждала Соболенко, последняя встреча состоялась в конце апреля этого года в Мадриде, тогда белоруска выиграла – 4:6, 6:4, 6:3.
  • Коллинз в этом году успела провести 40 матчей, одержав 32 победы.
  • Соболенко выиграла 24 встречи из 30 в текущем сезоне.

Даниэль Коллинз – Арина Соболенко Прогноз

Небольшим фаворитом в этой паре считается Соболенко, но против такой Коллинз будет сложно. Мы ожидаем конкурентного матча, который может затянуться. Считаем здесь перспективной ставку на тотал больше 21,5 геймов.

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Прогноз на матч Тотал больше 21,5
Коэф.: 1.85
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