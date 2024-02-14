Даллас Маверикс – Сан-Антонио Сперс прогноз и ставки на матч 15 февраля 2024 года

Прогноз на матч П1(-9,5) Коэф.: 1.67 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

15 февраля свою встречу в регулярном чемпионате НБА проведут Даллас Маверикс – Сан-Антонио Сперс, прогноз на матч этих соперников читайте на страницах нашего ресурса.

Даллас Маверикс

В этом сезоне Даллас не может похвастаться высоким уровнем стабильности, хотя текущее седьмое место на Западе выглядит неплохо, отставание от топ-6 составляет всего одну победу. В последней встрече Маверикс одолели на своем паркете Вашингтон Уизардс, трипл дабл оформил Дончич. Для команды эта победа стала пятой подряд, такой прогресс можно напрямую связать с возвращением на паркет Кайри Ирвинга после травмы.

Сан-Антонио Сперс

Для Сперс этот чемпионат давно безнадежен, хотя к команде есть интерес из-за главной звезды Вембаньяма. Показатели команды катастрофические, 11 побед при 43 поражениях. В последней встрече Сан-Антонио даже сумел разгромить в гостях Торонто со счетом 122:99. Так была прервана серия из семи поражений, хотя общей картины данный успех не меняет. Грегг Попович должен думать о том, как избежать следующего подобного сезона, если он останется в клубе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Клубы играли между собой дважды в этом сезоне, в обоих случаях побеждал Даллас – 126:119 в гостях и 144:119 дома.

У Маверикс на своем паркете в этом сезоне 16 побед при 13 поражениях.

У Сперс 22 поражений в 28 матчах.

Даллас Маверикс – Сан-Антонио Сперс Прогноз

Внешне все выглядит просто, Даллас мотивирован, играет дома, находится в хорошей форме, при таких раскладах не должно возникнуть проблем против аутсайдера. Даллас должен контролировать ход встречи, а Сперс ничего не нужно, но при этом нет давления. Предлагаем поставить здесь на успех хозяев с форой -9,5 очков.

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