Даллас Маверикс — Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года
В рамках регулярного чемпионата НБА состоится поединок между Далласом и Бостоном. Встреча пройдет в ночь на вторник, 23 января. Начало игры запланировано на 02:30 по центрально европейскому времени.
Даллас Маверикс
Маверикс демонстрируют неплохие результаты, однако не могут похвастаться стабильностью. В 42-х матчах баскетболисты Далласа добились 24-х побед, что позволяет занимать шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции.
Стоит отдельно отметить крутую форму лидера команды Луки Дончича. Словенский баскетболист лучший в своей команде по всем основным показателям и набирает в среднем 33.6 очков за игру.
Бостон Селтикс
Селтикс в этом сезоне выступают на высочайшем уровне, что подтверждает первая позиция в турнирной таблице Восточной конференции. Команда выдала лучший старт в истории франшизы на своей площадке, победив в первых 20-ти матчах. Лишь в предыдущей игре против Денвера (100:102) эта серия прервалась.
Интересно, что Бостон — лучшая команда лиги по среднему числу подборов за игру.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- У Далласа пять побед в предыдущих семи домашних играх.
- Перед поединком с Далласом Селтикс померяются силами с Хьюстоном.
- Команды уже встречались две недели назад. Тогда Бостон добился легкой победы со счетом 124:95.
Прогноз на матч Даллас Маверикс — Бостон Селтикс
Гости находятся в лучшей форме и подходят к этому поединку в статусе фаворита. Думаю, что именно Селтикс будут ближе к победе и предлагаю ставить на такой исход.
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