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Даллас Маверикс — Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Даллас Маверикс - Бостон Селтикс прогноз
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НБА 22 янв 2024, 19:30 Даллас Маверикс - Бостон Селтикс
Даллас , American Airlines Center
Бостон Селтикс Бостон Селтикс
Прогноз на матч Победа Бостон Селтикс
Коэф.: 1.62
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1хБет 5.00
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В рамках регулярного чемпионата НБА состоится поединок между Далласом и Бостоном. Встреча пройдет в ночь на вторник, 23 января. Начало игры запланировано на 02:30 по центрально европейскому времени.

Даллас Маверикс

Маверикс демонстрируют неплохие результаты, однако не могут похвастаться стабильностью. В 42-х матчах баскетболисты Далласа добились 24-х побед, что позволяет занимать шестую позицию в турнирной таблице Западной конференции.

Стоит отдельно отметить крутую форму лидера команды Луки Дончича. Словенский баскетболист лучший в своей команде по всем основным показателям и набирает в среднем 33.6 очков за игру.

Бостон Селтикс

Селтикс в этом сезоне выступают на высочайшем уровне, что подтверждает первая позиция в турнирной таблице Восточной конференции. Команда выдала лучший старт в истории франшизы на своей площадке, победив в первых 20-ти матчах. Лишь в предыдущей игре против Денвера (100:102) эта серия прервалась.

Интересно, что Бостон — лучшая команда лиги по среднему числу подборов за игру.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • У Далласа пять побед в предыдущих семи домашних играх.
  • Перед поединком с Далласом Селтикс померяются силами с Хьюстоном.
  • Команды уже встречались две недели назад. Тогда Бостон добился легкой победы со счетом 124:95.

Прогноз на матч Даллас Маверикс — Бостон Селтикс

Гости находятся в лучшей форме и подходят к этому поединку в статусе фаворита. Думаю, что именно Селтикс будут ближе к победе и предлагаю ставить на такой исход.

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Прогноз на матч Победа Бостон Селтикс
Коэф.: 1.62
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