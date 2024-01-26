Чжэн Циньвэнь – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 27 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 18,5 Коэф.: 1.61 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

27 января на Открытом чемпионате Австралии состоится финал в женском разряде, в решающей битве сойдутся китаянка Чжэн Циньвэнь и белоруска Арина Соболенко.

Чжэн Циньвэнь

Китаянка еще не так известна в теннисном мире, но заставляет о себе говорить последний год. Чжэн добралась до финала мэйджора, первого в своей карьере. Хоть спортсменка только 15-я ракетка мира, на этом турнире она не играла против соперниц выше себя рейтингом. Независимо от итогов финала, теннисистка поднимется в топ-10, она станет, как минимум седьмой в мировом рейтинге. Чжэн только 21 год, но у нее есть фантастическое самообладание и хорошая техника, хватит ли этого для победы в шлеме.

Арина Соболенко

Мало кто удивлен, что Соболенко дошла до финала, она играла мощно, агрессивно, никто не смог устоять под ее давлением. Белоруска еще не отдала ни одного сета на этом турнире, в полуфинале она одолела сильную Кори Гауфф – 7:6, 6:4, взяв реванш за поражение в финалеUSOpen. У белоруски в активе есть один выигранный шлем, именно в Австралии год назад, так что она защищает свой титул. Спортсменке 25 лет, она является второй ракеткой мира.

История очных противостояний

Соперницы играли между собой всего раз, это было в прошлом году, в рамках четвертьфиналаUSOpen, тогда победу в двух сетах одержала Соболенко – 6:1, 6:4.

Чжэн Циньвэнь – Арина Соболенко Прогноз

На бумаге белоруска большой фаворит, хотя не все так однозначно, при своем лучшем теннисе китаянка способна оказать достойное сопротивление. Будет интересно посмотреть, как Чжэн противостоит мощи своей соперницы. Это финал турнира большого шлема, с мотивацией точно не должно возникнуть проблем, рискнем поставить на тотал больше 18,5 геймов.

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