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Чешир Феникс - Каледония Гладиаторз прогноз и ставки на матч 18 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Чешир Феникс - Каледония Гладиаторз прогноз
Чешир Феникс Чешир Феникс
ББЛ 18 фев 2024, 13:00 Чешир Феникс - Каледония Гладиаторз
Элсмир-Порт, Cheshire Oaks Arena
Каледония Гладиаторз Каледония Гладиаторз
Прогноз на матч П2(+6,0)
Коэф.: 1.86
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В рамках регулярного чемпионата Британской баскетбольной лиги состоится поединок между Чешир Феникс и Каледонией Гладиаторс. Встреча пройдет в воскресенье, 18 февраля. Начало игры запланировано на 20:00 по центрально европейскому времени.

Чешир Феникс

"Фениксы" проводят отличный сезон и на текущий момент занимают вторую строчку в турнирной таблице. В 23-х поединках команда Бена Томаса набрала 30 очков, оформив 15-ть побед при восьми поражениях. В Британской баскетбольной лиге есть явный фаворит в лице Лондон Лайонс. Отставание Чешир Феникс от "львов" составляет какие-то безумные 22 балла, тогда как на пятки "Фениксам" наступают сразу несколько соперников. В предыдущем туре Чешир Феникс оформил выездную победу над Бристоль Флаэрс со счётом 78:76. Эта победа стала для парней Бена Томаса восьмой кряду в регулярном чемпионате.

Каледония Гладиаторз

Шотландский коллектив отлично смотрится в текущем сезоне и заслуженно занимает третью строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата. В 25-ти матчах команда Гарета Мюррея набрала 30 очков, оформив 15-ть побед при 10-ти поражениях. Догнать Лондон Лайонс нереально, однако и выпасть из восьмёрки можно лишь теоретически. В предыдущем матче регулярного чемпионата Каледония на своём паркете обыграла Суррей Юнайтед со счётом 84:75. Эта победа стала лишь второй для «гладиаторов» на дистанции из пяти поединков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первых двух поединках текущего розыгрыша команды обменялись выездными победами практически с одинаковым счётом – победа Чешир Феникс 92:83 и «виктория» Каледонии 92:82
  • В последнем матче в начале года Чешир Феникс выиграл в овертайме – 100:97, тогда как сам матч завершился с результатом 89:89
  • В последние годы команды чередуют победы, хотя был период, когда победная серия «фениксов» насчитывала семь поединков

Чешир Феникс - Каледония Гладиаторз прогноз

Статистика личных поединков чётко говорит нам, что встречаются примерно равные по классу соперники, которые заметно превосходят команды, обитающие ниже в таблице. Не думаю, что хозяева смогут выиграть крупно, так что наша ставка «Победа Каледонии Гладиаторз с форой (+6,0)» с коэффициентом 1.86.

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Прогноз на матч П2(+6,0)
Коэф.: 1.86
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