Чешир Феникс - Каледония Гладиаторз прогноз и ставки на матч 18 февраля
В рамках регулярного чемпионата Британской баскетбольной лиги состоится поединок между Чешир Феникс и Каледонией Гладиаторс. Встреча пройдет в воскресенье, 18 февраля. Начало игры запланировано на 20:00 по центрально европейскому времени.
Чешир Феникс
"Фениксы" проводят отличный сезон и на текущий момент занимают вторую строчку в турнирной таблице. В 23-х поединках команда Бена Томаса набрала 30 очков, оформив 15-ть побед при восьми поражениях. В Британской баскетбольной лиге есть явный фаворит в лице Лондон Лайонс. Отставание Чешир Феникс от "львов" составляет какие-то безумные 22 балла, тогда как на пятки "Фениксам" наступают сразу несколько соперников. В предыдущем туре Чешир Феникс оформил выездную победу над Бристоль Флаэрс со счётом 78:76. Эта победа стала для парней Бена Томаса восьмой кряду в регулярном чемпионате.
Каледония Гладиаторз
Шотландский коллектив отлично смотрится в текущем сезоне и заслуженно занимает третью строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата. В 25-ти матчах команда Гарета Мюррея набрала 30 очков, оформив 15-ть побед при 10-ти поражениях. Догнать Лондон Лайонс нереально, однако и выпасть из восьмёрки можно лишь теоретически. В предыдущем матче регулярного чемпионата Каледония на своём паркете обыграла Суррей Юнайтед со счётом 84:75. Эта победа стала лишь второй для «гладиаторов» на дистанции из пяти поединков.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В первых двух поединках текущего розыгрыша команды обменялись выездными победами практически с одинаковым счётом – победа Чешир Феникс 92:83 и «виктория» Каледонии 92:82
- В последнем матче в начале года Чешир Феникс выиграл в овертайме – 100:97, тогда как сам матч завершился с результатом 89:89
- В последние годы команды чередуют победы, хотя был период, когда победная серия «фениксов» насчитывала семь поединков
Чешир Феникс - Каледония Гладиаторз прогноз
Статистика личных поединков чётко говорит нам, что встречаются примерно равные по классу соперники, которые заметно превосходят команды, обитающие ниже в таблице. Не думаю, что хозяева смогут выиграть крупно, так что наша ставка «Победа Каледонии Гладиаторз с форой (+6,0)» с коэффициентом 1.86.
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