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Dailysports Прогнозы Чемпион начнёт с уверенной победы! Прогноз на матч Динамо Загреб - Истра 1961

Чемпион начнёт с уверенной победы! Прогноз на матч Динамо Загреб - Истра 1961

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Динамо Загреб - Истра 1961 прогноз Фото: gnkdinamo.hr / Автор неизвестен
Динамо Загреб Динамо Загреб
Высший дивизион Хорватия 02 авг 2024, 15:00 Динамо Загреб - Истра 1961
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Хорватия,
Истра 1961 Истра 1961
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.75
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ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
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В рамках первого тура чемпионата Хорватии загребское Динамо в родных стенах арены «Максимир» примет Истру 1961. Команда экспертов Dailysports предлагает прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Динамо Загреб

Загребское Динамо в прошлом сезоне взяло очередной чемпионский титул, опередив ближайшего конкурента из Риеки на восемь очков. В 36-ти матчах Динамо проиграло лишь 4 раза при 25-ти победах. Одновременно с этим динамовцы дошли до финала Кубка Хорватии, где со счётом 3:1 нанесли поражение Риеке.

В рамках подготовки к старту в новом сезоне команда Сергея Якировича провела пять товарищеских поединков. На данном этапе обыграны были такие клубы как ЦСКА 1948 (6:2), Вардар (3:0) и донецкий Шахтёр (1:0). В последнем спарринге динамовцы вновь встречались с украинским Шахтёром, однако на этот раз матч завершился вничью 2:2.

Истра 1961

«Зелёно-жёлтые» в прошлом сезоне не смогли проявить себя и финишировали только на восьмой позиции. В 36-ти матчах Истра 1961 набрала 41 балл, оформив 10-ть побед при 15-ти поражениях. При этом о борьбе за выживание речь не шла, так как в лиге был откровенный аутсайдер Рудеш.

В рамках подготовительного этапа команда в летнее межсезонье проводила товарищеские матчи против команд разного уровня. Так, Истра 1961 уступила Ференцварошу со счётом 1:3 и Удинезе (1:4), сыграли вничью с Копером (2:2) и Венецией (1:1). Единственная победа была добыта в противостоянии с турецким Гёзтепе (2:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Динамо Загреб выиграл четыре последних поединка у Истры 1961
  • Только в одном матче из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»
  • Ставка на «Тотал больше 2.5» сыграла в трёх поединках из пяти предыдущих

Динамо Загреб – Истра 1961 прогноз

Букмекеры дают на победу Динамо откровенно низкий коэффициент на уровне 1.30. Считаем, что чемпион начнёт с победы и в качестве ставки предлагаем здесь «Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.75.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.75
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