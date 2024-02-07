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Чехия – Швеция прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Чехия - Швеция прогноз
Чехия
BEIJER HOCKEY GAMES 08 фев 2024, 13:00 Чехия - Швеция
Карлстад, Лефбергс Арена
Швеция
Прогноз на матч Победа Швеция
Коэф.: 1.91
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100%
1хБет 5.00
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8 февраля свою встречу в рамках Beijer Hockey Games проведут Чехия – Швеция, прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Чехия

Чехи давно играют в Еврохоккейтуре, это хорошая возможность просмотреть игроков сборной, а также наладить игровые связи. Последний раз команда играла наSwissIceHockeyGames в Швейцарии, там удалось обыграть хозяев швейцарцев и сильных финнов, а в матч за первую строчку уступили финнам. Чехия наверняка настроена выиграть этот турнир, хотя каждая битва будет серьезным испытанием.

Швеция

«Тре крунур» всегда заряжены на победу, статус турнира и отдельного матча не имеет для них значения. На Beijer Hockey Games игроки должны выкладываться по максимуму, ведь команда играет в родных стенах, при поддержке местной публики. Свой последний турнир в Швейцарии команда провела блестяще, выиграв все три матча, и заняв первое место, по очереди были обыграны швейцарцы финны и чехи.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Сборные играют между собой по несколько раз в год, составы часто меняются, так как многое зависит от турнира. В декабре прошлого года шведы обыграли чехов со счетом 5:3.
  • Шведы находятся на серии из пяти побед во всех турниров.
  • Чехам удалось выиграть 5 встреч из последних 6.

Чехия – Швеция Прогноз

Так уж сложилось, что по умолчанию шведы считаются чуть сильнее, поэтому их считают фаворитами данного противостояния. Конечно, ставить большую сумму на такой матч не стоит, лучше сделать это в лайве. Обратим внимание, что шведов будет поддерживать своя публика, а это серьезное преимущество, ставим на их чистую победу.

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Прогноз на матч Победа Швеция
Коэф.: 1.91
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