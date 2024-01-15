Буркина-Фасо – Мавритания прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года
В первом туре группового этапа Кубка Африки-2024 сборные Буркина-Фасо и Мавритании сойдутся в очном противостоянии.
Буркина-Фасо
Команда является фаворитом предстоящего матча, но далеко не фаворитом турнира. В отборочном турнире Кубка Африки буркинабе заняли первое место в своей группе, опередив Нигерию, Мозамбик и остров Святой Елены.
В последних шести матчах они одержали четыре победы и две ничьи, что говорит о неплохой форме команды. В целом, где-то можно посчитать эту команду темной лошадкой предстоящего первенства, хотя до победы им явно еще далеко.
Мавритания
Эта сборная более скромного уровня. Она занимает место в нижней части рейтинге среди сборных Африки. В отборочном турнире Кубка Африки мавританцы заняли второе место в своей группе, уступив только Сенегалу. В последних шести матчах они одержали только одну победу, два раза сыграли вничью и трижды потерпели поражение.
Шансов на победу в турнире у этой команды почти нет, как и шансов на то, чтобы выйти из группы. Скорее всего, поездка на это первенство станет неплохой школой для подрастающего поколения этой команды.
Прогноз на матч Буркина-Фасо — Мавритания
Ожидается, что матч будет односторонним и завершится уверенной победой Буркина-Фасо. Мы считаем, что наиболее вероятным исходом является победа буркинабе со счетом 2:0 или 3:0. Все дело в том, что номинальные хозяева имеют более сильный состав и более опытную команду. Кроме того, Буркина-Фасо успешно играет в атаке.
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