Бурк – Ульм прогноз и ставки на матч 6 февраля

Прогноз на матч Победа Бурк Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 18-го раунда Еврокубка французский Бурк на своём паркете сыграет с представителем Германии Ульмом. Эксперты Dailysports подготовили для вас свой прогноз на этот поединок.

Бурк

Бурк, представляющий собой третий по силе клуб Франции после Парижа и Монако, в последние месяцы демонстрирует впечатляющий уровень игры. На текущий момент команда Фредерика Фату лидирует в турнирной таблице группы B, имея в активе 14 побед при трёх поражениях. В последних двух поединках Бурк на выезде обыграл крепкие Арис (76:68) и Тюрк Телеком (68:64). Судьба первой строчки ещё далеко не решена, ведь на пятки французам наступают румынские "студенты" из Клуж-Напоки. К игре против Ульма команда подходит после домашней победы над прошлогодним чемпионом Монако со счётом 74:70 в ЛНБ. В общей сложности в 10-ти последних встречах Бурк добился девяти побед и это позволяет занимать третью строчку в турнирной таблице французского первенства.

Ульм

Ульм, в свою очередь, в последнее время пробуксовывает и допускает одно поражение за другим. В Еврокубке Ульм с треском проиграл свой домашний матч греческому Арису на прошлой неделе (68:86). Это поражение стало для немцев пятым в последних шести играх турнира. На текущий момент команда Яка Лаковича с девятью победами в 17-ти матчах занимает четвёртую строчку в группе В. К игре против Бурка немецкий коллектив подходит после поражения от берлинской Альбы в чемпионате (98:88). Поражение это стало вторым кряду и привело к падению на пятую строчку в Бундеслиге.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Бурк обыграл Ульм на своём паркете в конце ноября прошлого года, однако перед этим четыре кряду поединка выиграл немецкий клуб

Французы выиграли в текущем сезоне все домашние матчи в Еврокубке

Бурк – Ульм прогноз

Букмекеры верят в успех подопечных Фредерика Фату, оценивая их победу коэффициентом 1.65. Текущая игровая форма Бурка действительно впечатляет и врядли немецкой команде удастся остановить представителя Франции, да ещё и на чужом паркете. Наша ставка «Победа Бурка».

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