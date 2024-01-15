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Главная Прогнозы Бристоль Сити — Вест Хэм Юнайтед прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Бристоль Сити — Вест Хэм Юнайтед прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Бристоль Сити - Вест Хэм прогноз
Бристоль Сити Бристоль Сити
Кубок Англии Сегодня, 14:45 Бристоль Сити - Вест Хэм
Завершен
1 : 0
Англия, Bristol, Ashton Gate
Вест Хэм Вест Хэм
Tommy Conway
3’
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Вест Хэм
Коэф.: 1.88
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В рамках третьего раунда Кубка Англии состоится поединок между Бристоль Сити и Вест Хэмом. Встреча пройдет во вторник, 16 января. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени.

Бристоль Сити

Команда неважно начала новый сезон и большую часть времени проводит во второй части турнирной таблицы Чемпионшипа. По итогам 27-ми матчей Бристоль набрал 36 очков и расположился на 14-м месте. Команда мало забивает, но имеет неплохую оборону.

В первом поединке против «молотобойцев» Бристоль Сити показал неплохую игру и смог отыграться после быстрого пропущенного гола.

Вест Хэм Юнайтед

Лондонский коллектив под руководством Дэвида Мойеса приучил своих болельщиков в последние годы к хорошим результатам. В этой кампании «молотобойцы» занимают высокое шестое место в турнирной таблице Премьер Лиги, выиграв половину из двадцати проведенных поединков.

Также Вест Хэм успешно преодолел групповую стадию Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Бристоль Сити не может победить в четырех матчах кряду.
  • Вест Хэм на чужом поле не играет вничью с августа месяца.
  • Бристоль ни разу в своей истории не побеждал Вест Хэм.

Прогноз на матч Бристоль Сити — Вест Хэм Юнайтед

Гости будут фаворитами этого матча и имели достаточно времени для отдыха после прошлого поединка. Бристоль на днях провел очередной матч Чемпионшипа и будет в худших кондициях. Ставить предлагаю на победу лондонского клуба.

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Прогноз на матч Победа Вест Хэм
Коэф.: 1.88
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