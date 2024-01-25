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Бристоль Сити – Ноттингем Форест прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Бристоль Сити - Ноттингем Форрест прогноз
Бристоль Сити Бристоль Сити
Кубок Англии 26 янв 2024, 14:45 Бристоль Сити - Ноттингем Форрест
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Англия, Bristol, Ashton Gate
Ноттингем Форрест Ноттингем Форрест
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.79
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100%
1хБет 5.00
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В рамках 1/16 финала Кубка Англии свою встречу проведут Бристоль Сити – Ноттингем Форест прогноз на матч этих соперников опубликован на страницах нашего ресурса.

Бристоль Сити

Зарянки выдают посредственный сезон, ничем не выделяясь, команда играет в Чемпионшип, где занимает 13-ю строчку, отрыв от топ-6 составляет шесть очков. В последнем туре Бристоль Сити расписал мировую дома с Уотфордом – 1:1, что было справедливым исходом. Команда сейчас не в лучшей форме, так как не побеждает в чемпионате четыре встречи кряду, набрав скромные два очка за этот период. Выбить из борьбы представителя элиты приятно, но далеко Бристолю не зайти.

Ноттингем Форест

«Лесникам» приходится сложно в АПЛ, на то она одна из сильнейших лиг мира. В чемпионате Ноттингем Форест занимает 16-ю строчку, имея отрыв от зоны вылета всего 4 очка. Свой последний матч команда проиграла в гостях прямому конкуренту Брентфорду со счетом 2:3, чем прервала серию из двух побед. Основная цель на сезон, сохранить прописку в элите, а Кубок Англии уже своеобразный факультатив.

История очных противостояний

Последний раз соперники пересекались в сезоне 2022/23, в рамках Чемпионшип, тогда Ноттингем выиграл обе очные встречи – 2:1 в гостях и 2:0 на своей арене.

Прогноз на матч Бристоль Сити – Ноттингем Форест

Букмекеры отдают небольшое преимущество представителю элиты, хотя Бристоль Сити наверняка даст серьезный бой. Основной вопрос в том, нужен ли Кубок Англии «лесникам», когда лучше стоит задуматься о сохранении прописки в элите. Это будет сложная битва, которая может закончиться с любым исходом. Стоит помнить и тот факт, что в случае ничьей будет переигровка. Поставим здесь на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.79
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