Бристоль Роверс — Норвич Сити прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

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В рамках третьего раунда Кубка Англии состоится поединок между Бристоль Роверс и Норвичем. Встреча пройдет в среду, 17 января. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени.

Бристоль Роверс

Роверс в этом сезоне с переменным успехом выступают в Лиге 1. Команда не хватает звезд с неба и не считается претендентом на повышение в классе. С другой стороны до зоны вылета тоже далеко.

Что касается Кубка Англии, то тут Бристоль уже прошел два раунда. Сперва Роверс уничтожили Уитби со счетом 7:2, а затем разобрались с Крю.

Норвич Сити

Норвич в текущем сезоне пытается навязать борьбу за выход в Премьер Лигу. Команда наконец победила после серии неудачных матчей и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

В активе Норвича 38 очков после 27-ми матчей. До зоны плей-офф отставание всего в два очка, однако конкуренция запредельная. Также можно отметить, что команда достаточно много забивает и немало пропускает.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Бристоль Роверс не проигрывает на своем поле в последних девяти поединках.

Норвич пропускает в пяти матчах кряду.

Роверс никогда не побеждали своего следующего соперника.

Прогноз на матч Бристоль Роверс — Норвич Сити

Первый поединок между этими командами завершился вничью 1:1. Гости выступят на правах небольшого фаворита, но Роверс должны навязать им борьбу за выход в четвертый раунд турнира. Думаю, что класс футболистов сыграет ключевую роль и поставлю на победу Норвича с форой 0.

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