EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Бристоль Флаерз — Лондон Лайонз прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года

Бристоль Флаерз — Лондон Лайонз прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Бристоль Флаерз - Лондон Лайонз прогноз
Бристоль Флаерз Бристоль Флаерз
ББЛ 17 фев 2024, 14:00 Бристоль Флаерз - Лондон Лайонз
Бристоль , SGS WISE Arena
Лондон Лайонз Лондон Лайонз
Прогноз на матч П2(-5.5)
Коэф.: 1.67
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.75
Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата Британской баскетбольной лиги состоится поединок между Бристоль Флаерз и Лондон Лайонз. Встреча пройдет в Бристоле в субботу, 17 февраля. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени.

Бристоль Флаерз

До конца регулярного чемпионата еще достаточно времени и матчей, однако Флаерз рассчитывают на выход в плей-офф. По правде говоря, клуб из Бристоля имеет на это все основания. В 25-ти предыдущих матчах команда победила 11 раз и вполне неплохо чувствует себя на седьмой позицию. Все дело в том, что отрыв от девятой позиции составляет четыре победы. Вместе с этим команда сейчас находится в плохом состоянии и в последних матчах потерпела три поражения. Если неудачи в поединках с Каледонией и Чеширом еще понять можно, то в матче с прямым конкурентом Суррей Юнайтед Бристоль не впечатлил.

Лондон Лайонз

Сильнейших клуб Британии последних нескольких лет в этом сезоне демонстрирует привычно высокий уровень. В 29-ти матчах ББЛ Лондон Лайонз потерпел всего три поражения и уверенно лидирует в турнирной таблице. Такие результаты вызывают восхищение и позволяют команде доминировать в национальном первенстве. То же самое касается и выступлений в Еврокубке, где команда уверенно выиграла свою группу и пробилась в плей-офф.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Бристоль проиграл три предыдущих поединка.
  • Лайонз добыл победы в четырех предыдущих матчах в рамках ББЛ.
  • В нынешнем сезоне команды провели уже две игры и обменялись домашними победами.

Бристоль Флаерз — Лондон Лайонз Прогноз

Думаю, что гости сумеют добиться победы с комфортным перевесом. Ставить предлагаю на триумф Лондона с форой -5.5.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(-5.5)
Коэф.: 1.67
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.75
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Портленд Трэйл-Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвз прогноз НБА Сегодня, 22:00 Портленд Трэйл-Блэйзерс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Портленд Трэйл-Блэйзерс Коэф.: 1.6 Миннесота Тимбервулвз Рекомендуем MelBet
Герта - Магдебург прогноз Вторая Бундеслига Германия 16 фев 2024, 12:30 Герта – Магдебург прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Герта Коэф.: 1.59 Магдебург Сделать ставку MelBet
Ганновер - Гройтер Фюрт прогноз Вторая Бундеслига Германия 16 фев 2024, 12:30 Ганновер – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Ганновер Коэф.: 1.6 Гройтер Фюрт Сделать ставку 1xBet
ПСВ Эйндховен - Хераклес прогноз Эредивизи Нидерланды 16 фев 2024, 14:00 ПСВ – Хераклес прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года ПСВ Эйндховен Коэф.: 1.6 Хераклес Рекомендуем 1xBet
Фамаликан - Риу Аве прогноз Примейра-лига Португалия 16 фев 2024, 15:15 Фамаликан – Риу Аве прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Фамаликан Коэф.: 1.51 Риу Аве Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:00 Мбаппе сообщил президенту ПСЖ об уходе, Барселона может продать Бальде. Daily Digest за 15 февраля Новости футбола Сегодня, 16:59 Плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:54 Милан на своем поле без проблем разобрался с Реном Новости футбола Сегодня, 16:02 Рома или Челси? Лукаку ответил на вопрос о своем будущем Новости футбола Сегодня, 15:47 Манчестер Сити - Челси: когда и где смотреть онлайн матч 25 тура Премьер-лиги Новости футбола Сегодня, 15:29 Обамеянг догнал лучшего бомбардира в истории Лиги Европы по количеству голов Новости баскетбола Сегодня, 15:17 Стеф Кари обновил очередной рекорд НБА Новости футбола Сегодня, 15:01 Директор Милана рассказал, возможно ли продление контракта с Жиру Новости футбола Сегодня, 14:43 Де Росси стартовал в Лиге Европы с ничьи. Рома и Фейеноорд не смогли определить сильнейшего Новости бокса Сегодня, 14:01 Тейлор и Кэттеролл таки проведут реванш спустя два года. Объявлены дата и место
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Портленд Трэйл-Блэйзерс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Герта – Магдебург прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Ганновер – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 ПСВ – Хераклес прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Футбол 16 фев 2024 Фамаликан – Риу Аве прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года Хоккей 16 фев 2024 Аризона Койотс — Каролина Харрикейнз прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Бокс 16 фев 2024 О`Шаки Фостер — Абрахам Нова прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Сидней – Аделаида Юнайтед прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 Баскетбол 17 фев 2024 Тасмания ДжекДжамперс — Перт Уайлдкэтс прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года Футбол 17 фев 2024 Мельбурн Сити – Мельбурн Виктори прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024