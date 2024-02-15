Бристоль Флаерз — Лондон Лайонз прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024 года

Прогноз на матч П2(-5.5) Коэф.: 1.67 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата Британской баскетбольной лиги состоится поединок между Бристоль Флаерз и Лондон Лайонз. Встреча пройдет в Бристоле в субботу, 17 февраля. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени.

Бристоль Флаерз

До конца регулярного чемпионата еще достаточно времени и матчей, однако Флаерз рассчитывают на выход в плей-офф. По правде говоря, клуб из Бристоля имеет на это все основания. В 25-ти предыдущих матчах команда победила 11 раз и вполне неплохо чувствует себя на седьмой позицию. Все дело в том, что отрыв от девятой позиции составляет четыре победы. Вместе с этим команда сейчас находится в плохом состоянии и в последних матчах потерпела три поражения. Если неудачи в поединках с Каледонией и Чеширом еще понять можно, то в матче с прямым конкурентом Суррей Юнайтед Бристоль не впечатлил.

Лондон Лайонз

Сильнейших клуб Британии последних нескольких лет в этом сезоне демонстрирует привычно высокий уровень. В 29-ти матчах ББЛ Лондон Лайонз потерпел всего три поражения и уверенно лидирует в турнирной таблице. Такие результаты вызывают восхищение и позволяют команде доминировать в национальном первенстве. То же самое касается и выступлений в Еврокубке, где команда уверенно выиграла свою группу и пробилась в плей-офф.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Бристоль проиграл три предыдущих поединка.

Лайонз добыл победы в четырех предыдущих матчах в рамках ББЛ.

В нынешнем сезоне команды провели уже две игры и обменялись домашними победами.

Бристоль Флаерз — Лондон Лайонз Прогноз

Думаю, что гости сумеют добиться победы с комфортным перевесом. Ставить предлагаю на триумф Лондона с форой -5.5.

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