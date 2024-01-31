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Брисбен Роар – Веллингтон Феникс прогноз и ставки на матч 2 февраля 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс прогноз
Брисбен Роар Брисбен Роар
А-лига Австралия 02 фев 2024, 03:45 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс
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Австралия, Brisbane, Moreton Daily Stadium
Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Веллингтон Феникс
Коэф.: 2.68
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В 15 туре А-Лиги лидер чемпионата Веллингтон Феникс поедет в гости к Брисбен Роар. Игра состоится в пятницу, 2 февраля, начнется в 9:45 по центральноевропейскому времени.

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Брисбен Роар

Коллектив из Австралии демонстрирует очень посредственные результаты. Более того, сейчас у них провальная серия из трех поражений подряд. В 15 турах Брисбен Роар имеет только 15 очков и занимает девятую строчку. К слову, у них статистика забитых и пропущенных голов -13. Хуже только у последней команды лиги - Вестерн Юнайтед (-18). В крайних пяти матчах Брисбен выиграл только в одной игре и четыре раза проиграл.

Веллингтон Феникс

Коллектив из Новой Зеландии сейчас возглавляет турнирную таблицу А-Лиги. В 14 матчах нынешнего сезона, Веллингтон имеет 28 очков после 14 туров. В крайних пяти матчах у Феникса две победы, поражение и две ничьи. Одна из этих ничьих, это игра против другого лидера - Мельбурн Виктори. Тот матч завершился со счетом 1:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В нынешнем сезоне Брисбен Роар и Веллингтон Феникс уже играли. Тогда команда из Новой Зеландии праздновала очень уверенную победу со счетом 5:2. В общем. в пяти матчах Феникс трижды победил, раз сыграл вничью и однажды проиграл.
  • Брисбен Роар сейчас имеет серию поражений из трех поражений подряд. Веллингтон в последних четырех играх чередует победы и ничьи.
  • Веллингтон Феникс является лучшей командой лиги по набранным очкам на выезде. Брисбен Роар на девятой строчке А-Лиги по набору очков на домашнем стадионе.

Брисбен Роар – Веллингтон Феникс прогноз

Брисбен Роар играет на домашней арене, однако их показатели по играм дома не очень уверены. Веллингтон Феникс наоборот, имеет очень хорошие результаты в выездных матчах. Также, коллектив из Новой Зеландии явно в лучшей форме. Поэтому моя ставка будет - победа Феникс за 2,68.

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Прогноз на матч Победа Веллингтон Феникс
Коэф.: 2.68
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