Брисбен Роар — Макартур прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.58 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

В рамках 13-го тура австралийской А-Лиги состоится поединок между Брисбен Роар и Макартуром. Встреча пройдет в четверг, 18 января. Начало игры запланировано на 09:45 по центрально европейскому времени.

Брисбен Роар

Старт нынешнего сезона команда вряд ли может занести себе в актив. В 12-ти поединках Брисбен набрал 17 баллов и добыл пять побед. Клуб идет в плотной группе команд и имеет неплохие шансы на выход в плей-офф, а для этого надо занимать места в топ-6.

Среди прочего отмечу, что Брисбен пропустили уже 27 мячей, что является одним из худших результатов среди всех команд лиги.

Макартур

Макартур в этом сезоне уверенно преодолел групповой этап Кубка АФК, где в шести поединках набрал 15 очков и выиграл свой квартет.

На внутренней арене дела идут не так хорошо. После 13-ти матчей команда разместилась на седьмом месте и на шесть очков отстает от лидера. Интересно, что почти половина поединков с участием Макартура в А-Лиге закончились ничьей.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Брисбен Роар в прошлой игре прервал четырехматчевую серию поражений.

Последние три матча Макартур свел вничью, а до этого было три поражения подряд.

В предыдущих четырех личных встречах Макартур не проигрывал Брисбену.

Прогноз на матч Брисбен Роар — Макартур

Хозяева считаются фаворитом, ведь Макартур не побеждает уже на протяжении месяца. Предлагаю ставить на победу Брисбен Роар с форой 0.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram