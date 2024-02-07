Брисбен Буллетс – Аделаида Сикерс прогноз и ставки на матч 9 февраля

Прогноз на матч Победа Брисбен Буллетс Коэф.: 1.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Один из поединков 19-го тура Национальной баскетбольной лиги будет сыгран в Брисбене, где местный Брисбен Буллетс примет Аделаиду Сиксерс. Чего ждать от этого противостояния? Эксперты нашего сайта провели анализ и подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Брисбен Буллетс

Команда Джастина Шуллера на протяжении всего сезона чередует отличные отрезки с откровенно провальными. Казалось бы, совсем недавно, в начале нового календарного года, команда из Брисбена выдала серию из четырёх победу кряду, однако на смену белой полосе вновь пришла чёрная. В прошлый уик-энд Буллетс проводили выездной матч против Иллавары Хоукс и уступили со счётом 76:89. Команда Джастина Шуллера проиграла первую половину с отставанием в 6 очков, однако смогла в третьей четверти догнать соперника и даже обеспечить перевес в 4 очка. Решающей в матче стала завершающая четверть, которую Буллетс провалили, уступив со счётом 27:10. Это поражение стало для Брисбена третьим в крайних 4-х играх НБЛ. На текущий момент Буллетс занимают 6 строчку в турнирной таблице.

Аделаида Сикерс

Клуб из Аделаиды занимает девятую место в турнирной таблице НБЛ. В 26-ти поединках команда Скотта Нинниса выиграла 11 поединков при 15 поражениях. К предстоящей игре Аделаида подходит после выездного поражения со счётом 86:109 от одного из лидеров чемпионата Тасмании Джекджамперс. Шансов зацепиться за положительный результат у «36ers» не было – они уступили во всех четырёх четвертях. Это поражение прервало отличную победную серию из четырёх поединков, тогда как в целом до этого у команды Скотта Нинниса было 6 побед в 7-ми играх. Добавим, что Аделаида одна из худших команд по играм на чужих площадках. В 13-ти поединках у Сикерс только три победы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Аделаида обыграла Сикерс на своём паркете в последнем очном противостоянии со счётом 95:88

В трёх последних поединках из 5-ти сильнее были «36ers»

В 10-ти матчах в Брисбене восемь раз сильнее были хозяева

Брисбен Буллетс – Аделаида Сикерс прогноз

Букмекеры отдают небольшой перевес хозяевам. Судя из статистики, матчи в Брисбене всегда даются непросто Сикерс. Да и в целом в гостях Аделаида выглядит неважно в текущем розыгрыше. Наша ставка «Победа Брисбен Буллетс» с коэффициентом 1.70.

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