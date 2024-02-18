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Брест – Марсель прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Брест - Марсель прогноз
Брест Брест
Лига 1 Франция Сегодня, 14:45 Брест - Марсель
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- : -
Франция, Brest, Стад Франсис ле Бле
Марсель Марсель
Обзор Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.81
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Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Брест – Марсель, данным событием закроется программа воскресных матчей в Лиге 1.

Брест

Текущий сезон для Бреста складывается хорошо, команда идет пятой в чемпионате, отставая от второго места всего на два очка, причем некоторые конкуренты уже провели свои матчи этого тура. В своем последнем матче клуб не сумел обыграть в гостях аутсайдера Клермон – 1:1. Упомянутая ничья стала третьей подряд для Бреста, в общем, команда не проигрывает десять матчей кряду в чемпионате.

Марсель

Провансальцы не могут ставить перед собой скромные цели, не позволяет статус и история клуба. Марсель в чемпионате не впечатляет, так как занимает только восьмую строчку, отставание от первого квартета составляет целых 8 очков. В последнем туре Марчель дома остался дома в меньшинстве против Меца на 31-й минуте, но сыграл 1:1, продолжив серию без побед в Лиге 1 до пяти встреч (4 ничьи и одно поражение). На этой неделе подопечные Дженнаро Гаттузо играли в Лиге Европы в гостях против донецкого Шахтера, где сыграли 2:2, теперь будет еще домашняя ответная игра.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Марсель одержал домашнюю победу со счетом 2:0 в противостоянии первого круга.
  • Брест потерпел всего одно поражение в десяти встречах Лиги 1, также было 5 побед и 4 ничьи.
  • Марсель одна из худших выездных команд чемпионата, 5 поражений, 4 ничьи и всего одна победа.

Брест – Марсель Прогноз

Еврокубковая встреча посреди недели забрала у Марселя немало сил, играть на этом фоне будет непросто. Изначально соперникам давали равные шансы на успех, сейчас коэффициент на хозяев немного снизился. В плане состава и статуса выше Марсель, но Брест играет дома, находится выше в турнирной таблице, а также выглядит очень хорошо. Ожидаем не самого зрелищного матча и ставим на успех Бреста с нулевой форой.

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