Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года
Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко, соперницы сойдутся во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Бренда Фрухвиртова
На рынках акций трейдеры часто пытаются увидеть маленькие и перспективные компании, именно так можно описать многообещающую чешку Бренду Фрухвиртову. Теннисистке всего 16 лет, а она уже два года в профессиональном туре, выиграв за это время целых 15 турнировITF. Этот турнир спортсменка начала с квалификации, где выбила из борьбы австралиек Гибсон и Хьюле, а также китаянку Вей. В первом круге удалось одержать тяжелейшую победу над крепкой румынкой Аной Богдан – 2:6, 6:4, 6:3. Фрухвиртова сейчас занимает 107-ю строчку в мировом рейтинге. У чешки есть сестра на два года старше, она идет 84-й в мировом рейтинге.
Арина Соболенко
Белорусская теннисистка входит в число претендентов на победу на этом турнире, ведь она приехала защищать титул. Соболенко сейчас вторая ракетка мира и долгое время играет на топ-уровне, на ее счету один шлем, хотя могло бы быть и больше, не хватало стабильности. Спортсменке сейчас 25 лет, она в расцвете сил и способна выигрывать мэйджоры. В первом круге, белоруска меньше чем за час разгромила немку Эллу Зайдель – 6:0, 6:1.
История очных противостояний
Соперницы ранее никогда не пересекались, хотя этот матч может стать стартом противостояния сильных теннисисток.
Прогноз на матч Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко
Букмекеры не сомневаются в победе Соболенко, юной чешке будет сложно справиться с мощью сильной и опытной белоруски. Для Фрухвиртовой предстоящая битва ценный опыт и возможность попробовать свой силы против соперницы топ-уровня. Один из редких случаев, когда Соболенко сыграет против соперницы на целых 9 лет младше себя. Рискнем предположить, что многообещающая чешка сможет избежать тотального разгрома, возьмем ее победу с форой +7,5 геймов.
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