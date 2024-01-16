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Главная Прогнозы Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Бренда Фрухвиртова - Арина Соболенко прогноз
Бренда Фрухвиртова Бренда Фрухвиртова
Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 03:00 Бренда Фрухвиртова - Арина Соболенко
Мельбурн, Rod Laver Arena
Арина Соболенко Арина Соболенко
Прогноз на матч П1(+7,5)
Коэф.: 1.79
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100%
1хБет 5.00
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Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко, соперницы сойдутся во втором круге Открытого чемпионата Австралии.

Бренда Фрухвиртова

На рынках акций трейдеры часто пытаются увидеть маленькие и перспективные компании, именно так можно описать многообещающую чешку Бренду Фрухвиртову. Теннисистке всего 16 лет, а она уже два года в профессиональном туре, выиграв за это время целых 15 турнировITF. Этот турнир спортсменка начала с квалификации, где выбила из борьбы австралиек Гибсон и Хьюле, а также китаянку Вей. В первом круге удалось одержать тяжелейшую победу над крепкой румынкой Аной Богдан – 2:6, 6:4, 6:3. Фрухвиртова сейчас занимает 107-ю строчку в мировом рейтинге. У чешки есть сестра на два года старше, она идет 84-й в мировом рейтинге.

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка входит в число претендентов на победу на этом турнире, ведь она приехала защищать титул. Соболенко сейчас вторая ракетка мира и долгое время играет на топ-уровне, на ее счету один шлем, хотя могло бы быть и больше, не хватало стабильности. Спортсменке сейчас 25 лет, она в расцвете сил и способна выигрывать мэйджоры. В первом круге, белоруска меньше чем за час разгромила немку Эллу Зайдель – 6:0, 6:1.

История очных противостояний

Соперницы ранее никогда не пересекались, хотя этот матч может стать стартом противостояния сильных теннисисток.

Прогноз на матч Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко

Букмекеры не сомневаются в победе Соболенко, юной чешке будет сложно справиться с мощью сильной и опытной белоруски. Для Фрухвиртовой предстоящая битва ценный опыт и возможность попробовать свой силы против соперницы топ-уровня. Один из редких случаев, когда Соболенко сыграет против соперницы на целых 9 лет младше себя. Рискнем предположить, что многообещающая чешка сможет избежать тотального разгрома, возьмем ее победу с форой +7,5 геймов.

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Прогноз на матч П1(+7,5)
Коэф.: 1.79
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