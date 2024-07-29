Бразилия — Германия прогноз и ставки на матч 30 июля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 160 Коэф.: 1.54 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках Олимпийского баскетбольного турнира состоится поединок между сборными Бразилии и Германии. Встреча пройдет во вторник, 30 июля. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Бразилия

Бразильская команда традиционно сильна в баскетболе, однако претендентом на высокие места ее назвать нельзя. Их игра отличается высокой интенсивностью и агрессивным стилем.

Ключевым игроком сборной можно назвать Бруно Кабокло, но стартовый матч против Франции он провалил, хоть и провел на площадке не так много времени.

Германия

Немецкая сборная обладает хорошо организованной обороной и умением контролировать темп игры. Они полагаются в первую очередь на таких звёздных игроков, как Деннис Шрёдер и Франц Вагнер, которые способны решать исход матчей в ключевые моменты.

В стартовом матче против довольно крепкой Японии немцы разбили своего соперника, всего пару очков не добрав до сотни. Ожидается, что в игре с бразильцами сборной Германии будет немного легче.

Интересные факты и личные встречи

Бразилия проиграла 4 из последних 7 матчей.

У немцев одно поражение в пяти предыдущих поединках.

В трех очных поединках Германия одержала две победы.

Бразилия - Германия Прогноз

Ожидается напряжённая и равная борьба, однако Германия на правах фаворита должна добыть победу с небольшим перевесом. Думаю, нас ждет интересный баскетбол и поставлю на тотал больше 160 очков.

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