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Dailysports Прогнозы Брага снова выиграет! Прогноз на матч Маккаби Петах-Тиква - Брага

Брага снова выиграет! Прогноз на матч Маккаби Петах-Тиква - Брага

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Маккаби Петах-Тиква - Брага прогноз Фото: scbraga.pt / Автор неизвестен
Маккаби Петах-Тиква Маккаби Петах-Тиква
Квалификация Лиги Европы 01 авг 2024, 13:30 Маккаби Петах-Тиква - Брага
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Международные, Sofia, Vivacom Arena Georgi Asparuhov
Брага Брага
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.64
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Мелбет 4.80
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Один из поединков в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы состоится в четверг на нейтральном поле в Болгарии, где израильский Маккаби Петах-Тиква примет португальскую Брагу. Первый матч завершился уверенной победой Браги со счётом 2:0. Стоит ли ждать сенсацию в этой паре? Предлагаем прогноз на матч от команды экспертов Dailysports.

Маккаби Петах-Тиква

«Бело-синие» в прошлом сезоне финишировали на скромном восьмом месте в турнирной таблице Суперлиги, набрав в 33 поединках всего 40 очков. С другой стороны, команда Гая Лузона выиграла Кубок Израиля, в финальном матче со счётом 1:0 нанеся поражение Хапоэлю из Беэр-Шевы. В итоге эта победа и позволила команде стартовать в квалификации Лиги Европы.

Стоит признать, жребий подарил израильтянам крайне непростого соперника, который имеет огромный опыт выступлений в еврокубках. В первом матче Маккаби выглядел откровенно беспомощным. Чего только стоит статистика по ударам в створ – 9:0. Напомним также, что в преддверии поездки в Португалию Маккаби сыграл в матче за Суперкубок, в котором проиграл со счётом 0:2 Маккаби Тель-Авив.

Брага

«Оружейники» провели прошлый сезон на своём уровне и финишировали вслед за топ-3 в португальском чемпионате. Теперь команду Артура Жорже ждёт очередной сезон в еврокубках. Напомним, что в прошлом сезоне Брага стартовала в Лиге чемпионов, где в группе заняла третье место и проследовала в плей-офф Лиги Европы.

В домашнем матче против Карабаха «оружейники» сенсационно проиграли со счётом 2:4. На выезде Брага попыталась исправить положение и выиграла 2:0, однако Карабах забил в дополнительное время и прошёл дальше. В первом матче против Маккаби подопечные Артура Жорже выглядели очень мощно и могли забивать больше. Впрочем, и 2:0 должно хватить для итоговой победы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее команды не играли между собой в еврокубках
  • В 3-х матчах их 4-х последних с участием Браги сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • Маккаби проиграл в трёх последних матчах

Маккаби Петах-Тиква – Брага прогноз

Букмекеры ожидаемо отдают перевес в этом матче португальской команде. На победу Браги дают коэффициент на уровне 1.31. Считаем, что Брага вновь выиграет, а в качестве ставки возьмём «Тотал меньше 3.5» с коэффициентом 1.64.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.64
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Мелбет 4.80
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