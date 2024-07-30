Ботев Пловдив – Панатинаикос прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.93 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

В четверг, 1 августа, в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы Ботев Пловдив дома сыграет против Панатинаикоса. Начало матча в 20:00 по центральноевропейскому времени. Первая игра в Афинах завершилась победой Панатинаикоса 2:1. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Ботев Пловдив

Ботев Пловдив – крепкий середняк болгарского футбола. Минувший регулярный сезон Первой лиги Ботев завершил лишь на седьмом месте, а в плей-офф за право играть в Лиге конференций стал лишь третьим. Однако пробиться в Лигу Европы клубу из Ботева позволил сенсационный триумф в Кубке Болгарии, где он в финале обыграл Лудогорец со счетом 3:2.

Текущий сезон Ботев начал просто прекрасно. В 1-м раунде квалификации Лиги Европы “канарейки” довольно неожиданно прошли Марибор – 2:1 дома и 2:2 на выезде. Также в Первой лиге Ботев набрал 4 очка в 2 стартовых матчах – 2:2 против Локомотива Пловдив в дерби и победа 3:1 над Ботев Враца. Да и в первом матче против Панатинаикоса Ботев не выглядел безнадежно и имел шансы вырвать ничью.

Панатинаикос

После долгих лет спада Панатинаикос в последние сезоны снова вернулся на вершину греческого футбола. Но минувший сезон Панатинаикос завершил лишь четвертым позади АЕК, ПАОК и Олимпиакоса. От первого места “зеленые” отстали на 8 очков, а решающую роль сыграла негативная серия в конце сезона из четырех матчей без побед кряду. В итоге Панатинаикос уволил легендарного Фатиха Терима, а вместо него назначил бывшего главного тренера Севильи, сборной Уругвая и Интера Майами Диего Алонсо.

В Суперлиге Греции сезон еще не стартовал, поэтому матч против Ботева был для Панатинаикоса первым в сезоне. Отмечу, что клуб очень серьезно поработал на трансферном рынке, подписав таких игроков как вингер Тете, голкипер Бартоломей Дронговски, Тин Йедвай, Джордж Бэлдок и Неманья Максимович.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее Ботев Пловдив и Панатинаикос не играли друг против друга.

Панатинаикос проиграл два последних официальных матча на выезде.

Ботев Пловдив второй раз встречается с представителем Греции, а Панатинаикос пятый раз противостоит сопернику из Болгарии.

Прогноз на матч Ботев Пловдив – Панатинаикос

Панатинаикос – более сильная команда в плане индивидуального мастерства, однако ему нет смысла рисковать и бежать вперед. Ожидаю, что нас ждет не очень результативный матч и ставлю на ТМ2,5.

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