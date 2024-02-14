Бостон Селтикс – Бруклин Нетс прогноз и ставки на матч 15 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 230,5 Коэф.: 1.77 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В четверг будет много баскетбола, в том числе между собой сыграют Бостон Селтикс – Бруклин Нетс, прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Бостон Селтикс

Текущий сезон для Селтикс складывается блестяще, команда лидирует на Востоке и является лучше командой лиги с солидным показателем 42 победы при 12 поражениях. Ближайшего конкурента Бостон опережает на 7 побед, пусть даже сыграли на две встречи больше. Удалось обыграть в гостях Бруклин со счетом 118:110, мощный матч у победителей выдал Тейтум, 41 очко и 14 подборов. Для Селтикс упомянутая победа стала пятой подряд.

Бруклин Нетс

У Нетс дела идут не лучшим образом, команда занимает только 11-ю строчку в конференции, отставание от десятки составляет три победы, при этом есть игра в запасе. Как мы уже писали, последний матч Бруклин проиграл на своем паркете Бостону, данное поражение стало четвертым в пяти играх. Команда не в лучшей форме, к тому же всегда давит результат, ведь надо бороться за попадание в плей-офф.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники трижды пересекались в этом сезоне, во всех случаях побеждал Бостон, два раза в гостях и раз на своей арене.

Селтикс феноменально играют дома, 25 побед в 28 встречах.

У Бруклина всего 8 побед в 23 выездных встречах.

Бостон Селтикс – Бруклин Нетс Прогноз

Судя по котировкам, букмекеры не сомневаются в победе хозяев паркета. Бостон очень хорош и отлично играет на своем паркете, а вот Бруклин не в лучшей форме. Мы тоже считаем, что Селтикс должны побеждать, хотя тут надо думать с какой форой, ведь брать простой выигрыш нет смысла. В итоге берем ставку тотал меньше 230 очков и не лезем в исходы.

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