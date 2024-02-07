Бостон Селтикс – Атланта Хокс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 240,5 Коэф.: 1.61 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Регулярный чемпионат НБА порадует большим количеством баскетбола 8 февраля, по этой причине мы подготовили свой прогноз на матч Бостон Селтикс – Атланта Хокс.

Бостон Селтикс

Регулярный чемпионат Бостон проводит очень хорошо, клуб с комфортным отрывом лидирует на востоке, выиграв 76% своих матчей или же 38 из 50. В последней встрече удалось легко обыграть на своем паркете Мемфис 131:91, свои шансы получили и много ролевых игроков, в общей сложности в матче участвовало 14 баскетболистов, только один из них не набирал очков. С такой игрой Бостон точно является претендентом на чемпионство, главное сохранить силы на плей-офф.

Атланта Хокс

У Атланты не все так радужно, всего 22 победы в 50 встречах позволяют занимать десятую строчку в конференции. Ближайший преследователь отстает на две победы, а до 9 Чикаго столько же, но есть игра в запасе. Пока что главное удержаться в десятке, на большее команда не может рассчитывать. В последней встрече Хокс уступили в зрелищной битве Клипперс – 144:149, не сумев удержать Леонарда и Хардена в составе соперника. Так была прервана серия из четырех побед.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники раз пересекались в этом сезоне, тогда Бостон одержал домашнюю победу со счетом 113:103.

Селтикс лучшая домашняя команда лиги, 23 победы в 26 встречах.

Атланта выиграла всего 10 игр из 24 в гостях.

Бостон Селтикс – Атланта Хокс Прогноз

Букмекеры не сомневаются в победе хозяев паркета, считая Бостон большим фаворитом, с чем сложно не согласиться. Селтикс очень силен на своем паркете, хотя имеет солидный запас прочности в турнирной таблице, что может расслабить. У Атланты есть мотивация, хотя со стабильностью проблемы. Интересной мы считаем ставку на тотал больше 240,5 очков.

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