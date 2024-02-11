EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Бостон Брюинз — Тампа-Бэй Лайтнинг прогноз и ставки на матч 14 февраля 2024 года

Бостон Брюинз — Тампа-Бэй Лайтнинг прогноз и ставки на матч 14 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Бостон Брюинз - Тампа-Бэй Лайтнинг прогноз
Бостон Брюинз Бостон Брюинз
НХЛ 13 фев 2024, 18:00 Бостон Брюинз - Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон , T.D. Garden
Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа-Бэй Лайтнинг
Прогноз на матч Тотал больше 6
Коэф.: 1.95
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.75
Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между Бостоном и Тампой. Встреча пройдет в ночь на среду, 14 февраля. Начало игры запланировано на 01:00 по центрально европейскому времени.

Бостон Брюинз

Брюинз проводят без преувеличения прекрасный сезон. По итогам 52-х матчей команда из Бостона возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В активе клуба 73 очка и 178 заброшенных шайб, что делает Бостон одной из самых результативных команд лиги.

Хороший сезон проводит и лидер Брюинз Давид Пастрнак. На счету чеха уже 75 очков по системе гол+пас.

Тампа-Бэй Лайтнинг

Тампа после провального старта пришла в себя и достаточно успешно сражается за места в зоне плей-офф. Интересно, что атакующая линия «молний» является одной из лучших в лиге, но команда не может похвастаться надежной обороной, о чем говорят 175 пропущенных голов.

Стоит отметить, что нападающий Тампы Никита Кучеров на текущий момент возглавляет список лучших бомбардиров сезона. В активе звездного хоккеиста 33 гола и 56 результативных передач.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Бостон проиграл три из последних четырех домашних поединков.
  • Тампа с переменным успехом играет на выезде. Команда одержала пять побед и столько же раз проиграла в предыдущих десяти матчах.
  • Бостон выиграл у Лайтнинг четыре предыдущих матча на своем льду.

Бостон Брюинз — Тампа-Бэй Лайтнинг Прогноз

Обе команды исповедуют агрессивный хоккей и нередко их матчи между собой заканчиваются с большим количеством забитых голов. Ставить предлагаю на тотал больше 6.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 6
Коэф.: 1.95
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.75
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Янник Синнер - Ботик Ван Де Зандсхулп прогноз ATP 500 Rotterdam 12 фев 2024, 03:00 Янник Синнер — Ботик Ван Де Зандсхулп прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Янник Синнер Коэф.: 1.61 Ботик Ван Де Зандсхулп Рекомендуем Мелбет
Эмма Радукану - Ангелина Калинина прогноз Qatar TotalEnergies Open 2024 12 фев 2024, 04:00 Эмма Радукану – Ангелина Калинина прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Эмма Радукану Коэф.: 1.62 Ангелина Калинина Сделать ставку Мелбет
Наоми Осака - Каролин Гарсия прогноз Qatar TotalEnergies Open 2024 12 фев 2024, 07:30 Наоми Осака – Каролин Гарсия прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Наоми Осака Коэф.: 2.18 Каролин Гарсия Сделать ставку Мелбет
Трабзонспор - Хатайспор прогноз Суперлига Турция 12 фев 2024, 09:00 Трабзонспор – Хатайспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Трабзонспор Коэф.: 2.02 Хатайспор Рекомендуем 1xBet
Самсунспор - Антальяспор прогноз Суперлига Турция 12 фев 2024, 12:00 Самсунспор – Антальяспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Самсунспор Коэф.: 1.75 Антальяспор Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости гольфа Сегодня, 20:43 Не обошлось без плей-офф. Определился чемпион Pheonix Open Новости футбола Сегодня, 17:21 Унижение в лондонском дерби. Видео голов и обзор матча Вест Хэм — Арсенал — 0:6 Новости футбола Сегодня, 17:19 Кот-д`Ивуар стал чемпионом Африки, Бавария не уволит Тухеля. Daily Digest за 11 февраля Новости футбола Сегодня, 17:05 Защита трещит по швам. Барселона не смогла обыграть Гранаду в матче с шестью голами Новости футбола Сегодня, 17:00 Сборная Кот-д`Ивуара одолела Нигерию и выиграла домашний Кубок Африки Новости футбола Сегодня, 16:45 Серия А. Милан справился с Наполи и продолжил погоню за Ювентусом Новости баскетбола Сегодня, 16:11 Дрэймонд и Нуркич снова устроили потасовку во время матча Новости футбола Сегодня, 15:59 Кот-д’Ивуар пропустил первый гол в финалах КАН Новости футбола Сегодня, 15:38 На звездного полузащитника Челси появился еще один претендент Новости футбола Сегодня, 15:11 Президент известного клуба рассказал, что провел переговоры с Неймаром
Прогнозы на спорт
Теннис 12 фев 2024 Янник Синнер — Ботик Ван Де Зандсхулп прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Теннис 12 фев 2024 Эмма Радукану – Ангелина Калинина прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Теннис 12 фев 2024 Наоми Осака – Каролин Гарсия прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Трабзонспор – Хатайспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Самсунспор – Антальяспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Кайсериспор – Бешикташ прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Вальядолид – Альбасете прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Сент-Этьен – Труа прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Ювентус – Удинезе прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Альмерия – Атлетик прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года