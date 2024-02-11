Бостон Брюинз — Тампа-Бэй Лайтнинг прогноз и ставки на матч 14 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 6 Коэф.: 1.95 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится поединок между Бостоном и Тампой. Встреча пройдет в ночь на среду, 14 февраля. Начало игры запланировано на 01:00 по центрально европейскому времени.

Бостон Брюинз

Брюинз проводят без преувеличения прекрасный сезон. По итогам 52-х матчей команда из Бостона возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В активе клуба 73 очка и 178 заброшенных шайб, что делает Бостон одной из самых результативных команд лиги.

Хороший сезон проводит и лидер Брюинз Давид Пастрнак. На счету чеха уже 75 очков по системе гол+пас.

Тампа-Бэй Лайтнинг

Тампа после провального старта пришла в себя и достаточно успешно сражается за места в зоне плей-офф. Интересно, что атакующая линия «молний» является одной из лучших в лиге, но команда не может похвастаться надежной обороной, о чем говорят 175 пропущенных голов.

Стоит отметить, что нападающий Тампы Никита Кучеров на текущий момент возглавляет список лучших бомбардиров сезона. В активе звездного хоккеиста 33 гола и 56 результативных передач.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Бостон проиграл три из последних четырех домашних поединков.

Тампа с переменным успехом играет на выезде. Команда одержала пять побед и столько же раз проиграла в предыдущих десяти матчах.

Бостон выиграл у Лайтнинг четыре предыдущих матча на своем льду.

Бостон Брюинз — Тампа-Бэй Лайтнинг Прогноз

Обе команды исповедуют агрессивный хоккей и нередко их матчи между собой заканчиваются с большим количеством забитых голов. Ставить предлагаю на тотал больше 6.

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