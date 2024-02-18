Бостон Брюинз – Даллас Старз прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 6 Коэф.: 1.66 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Предстоящий понедельник примечателен тем, что в этот день много игр регулярного чемпионата НХЛ пройдут в удобное для европейцев время, можно не только поставить , но и посмотреть. Наши эксперты подготовили свой прогноз на матч Бостон Брюинз – Даллас Старз.

Бостон Брюинз

Регулярный чемпионат для Брюинз складывается неплохо, но сейчас команда переживает спад, так как находится на серии из четырех поражений. В последнем матче уступили на своей арене в овертайме Лос-Анджелес Кингз, хоть и вели с разницей в две шайбы. Такая серия неудач привела к потере лидерства в конференции, теперь Бостон второй на Востоке, отставая на два очка от первой Флориды.

Даллас Старз

В своей конференции Старз тоже идут вторыми, отставание от лидера составляет 65 очков, при этом есть игра в запасе. Свою последнюю встречу Даллас проиграл дома Эдмонтону 3:4, решающая шайба была пропущена на 30-й секунде овертайма в меньшинстве. Данная неудача прервала серию из трех побед подряд. Команда выглядит хорошо, имея солидный запас прочности, с попаданием в плей-офф точно не будет проблем.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники раз играли в этом сезоне, тогда Бостон одержал выездную победу со счетом 3:2.

Даллас солидно играет в гостях, 17 побед при 10 поражениях.

Бостон в родных стенах 17 раз выиграл и 12 проиграл, в том числе, в последних четырех встречах.

Бостон Брюинз – Даллас Старз Прогноз

Команды проводят мощный сезон, занимая лидирующие позиции в своих конференциях, хотя если сравнивать их заочно, клубы набрали одинаковое количество очков. На бумаге Бостон небольшой фаворит, что объясняется фактором своей арены, хотя не будем забывать, что у Брюинз сейчас спад. На этот раз мы не ждем результативного хоккея, поэтому ставим на тотал меньше 6 закинутых шайб.

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