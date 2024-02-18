EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Бостон Брюинз – Даллас Старз прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года

Бостон Брюинз – Даллас Старз прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Бостон Брюинз - Даллас Старз прогноз
Бостон Брюинз Бостон Брюинз
НХЛ 19 фев 2024, 13:00 Бостон Брюинз - Даллас Старз
Бостон, TD Garden
Даллас Старз Даллас Старз
Прогноз на матч Тотал меньше 6
Коэф.: 1.66
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

Предстоящий понедельник примечателен тем, что в этот день много игр регулярного чемпионата НХЛ пройдут в удобное для европейцев время, можно не только поставить , но и посмотреть. Наши эксперты подготовили свой прогноз на матч Бостон Брюинз – Даллас Старз.

Бостон Брюинз

Регулярный чемпионат для Брюинз складывается неплохо, но сейчас команда переживает спад, так как находится на серии из четырех поражений. В последнем матче уступили на своей арене в овертайме Лос-Анджелес Кингз, хоть и вели с разницей в две шайбы. Такая серия неудач привела к потере лидерства в конференции, теперь Бостон второй на Востоке, отставая на два очка от первой Флориды.

Даллас Старз

В своей конференции Старз тоже идут вторыми, отставание от лидера составляет 65 очков, при этом есть игра в запасе. Свою последнюю встречу Даллас проиграл дома Эдмонтону 3:4, решающая шайба была пропущена на 30-й секунде овертайма в меньшинстве. Данная неудача прервала серию из трех побед подряд. Команда выглядит хорошо, имея солидный запас прочности, с попаданием в плей-офф точно не будет проблем.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперники раз играли в этом сезоне, тогда Бостон одержал выездную победу со счетом 3:2.
  • Даллас солидно играет в гостях, 17 побед при 10 поражениях.
  • Бостон в родных стенах 17 раз выиграл и 12 проиграл, в том числе, в последних четырех встречах.

Бостон Брюинз – Даллас Старз Прогноз

Команды проводят мощный сезон, занимая лидирующие позиции в своих конференциях, хотя если сравнивать их заочно, клубы набрали одинаковое количество очков. На бумаге Бостон небольшой фаворит, что объясняется фактором своей арены, хотя не будем забывать, что у Брюинз сейчас спад. На этот раз мы не ждем результативного хоккея, поэтому ставим на тотал меньше 6 закинутых шайб.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 6
Коэф.: 1.66
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Аль-Нахда - Аль-Риффа прогноз Кубок АФК 19 фев 2024, 11:00 Аль-Нахда – Аль-Риффа прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Аль-Нахда Коэф.: 1.71 Аль-Риффа Рекомендуем MelBet
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор прогноз Суперлига Турция 19 фев 2024, 12:00 Башакшехир – Кайсериспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Истанбул Башакшехир Коэф.: 1.7 Кайсериспор Сделать ставку MelBet
Бешикташ - Коньяспор прогноз Суперлига Турция 19 фев 2024, 12:00 Бешикташ – Коньяспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Бешикташ Коэф.: 1.53 Коньяспор Сделать ставку MelBet
Маккаби Нетанья - Маккаби Тель-Авив прогноз Премьер-лига Израиль 19 фев 2024, 13:00 Маккаби Нетания – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Маккаби Нетанья Коэф.: 1.61 Маккаби Тель-Авив Рекомендуем MelBet
Миннесота Уайлд - Ванкувер Кэнакс прогноз НХЛ 19 фев 2024, 14:00 Миннесота Уайлд – Ванкувер Кэнакс прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Коэф.: 1.62 Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:11 У тен Хага появился топ-бомбардир? Видео голов и обзор матча Лутон — МЮ — 1:2 Новости футбола Сегодня, 17:03 Анчелотти призвал поддержать талантливого полузащитника Реала Новости футбола Сегодня, 17:00 Фиаско Баварии, Барселона определилась с приемником Хави. Daily Digest за 18 февраля Новости футбола Сегодня, 16:55 Милан в драматичном матче проиграл Монце и упустил шанс опередить Ювентус в таблице Серии А Новости футбола Сегодня, 16:16 Бывший лидер Кристал Пэлас может вернуться в АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:06 "Это не Бавария". Нойер жестко прокомментировал очередное поражение мюнхенской команды Новости футбола Сегодня, 15:43 Основной вратарь настроен покинуть Рому по окончании сезона Новости футбола Сегодня, 15:33 Хочу продолжать помогать команде. Хойлунд поделился секретом своей результативности Новости футбола Сегодня, 15:08 Владелец Милана готов инвестировать в летние трансферы порядка 100 миллионов евро Новости футбола Сегодня, 15:02 Кейн установил бомбардирский рекорд Бундеслиги, превзойдя достижение Холанда
Прогнозы на спорт
Футбол 19 фев 2024 Аль-Нахда – Аль-Риффа прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Футбол 19 фев 2024 Башакшехир – Кайсериспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Футбол 19 фев 2024 Бешикташ – Коньяспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Хоккей 19 фев 2024 Бостон Брюинз – Даллас Старз прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол 19 фев 2024 Маккаби Нетания – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Хоккей 19 фев 2024 Миннесота Уайлд – Ванкувер Кэнакс прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол 19 фев 2024 Тенерифе – Эльденсе прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол 19 фев 2024 Амьен – Бордо прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол 19 фев 2024 Атлетик Бильбао – Жирона прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Футбол 19 фев 2024 Эвертон — Кристал Пэлас прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года