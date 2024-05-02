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Боруссия Дортмунд – Аугсбург прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Боруссия Д - Аугсбург прогноз DAZN
Боруссия Д Боруссия Д
Бундеслига Германия 04 мая 2024, 09:30 Боруссия Д - Аугсбург
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Германия, Dortmund, Сигнал Идуна Парк
Аугсбург Аугсбург
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3.5
Коэф.: 1.85
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В субботу, 4 мая, в матче 32-го тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд на Сигнал Идуна Парк сыграет против Аугсбурга. Начало матча в 15:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Боруссия Дортмунд

В Бундеслиге команда Эдина Терзича уже не решает никаких задач. Дело в том, что Германия уже официально со следующего сезона делегирует в Лигу чемпионов 5 команд. Ниже пятого места Боруссия Дортмунд уже опуститься не может, а подняться выше очень тяжело, ведь РБ Лейпциг опережает ее на 5 очков за три тура до финиша сезона. Именно Лейпцигу “шмели” проиграли в предыдущем туре со счетом 1:4.Вероятнее всего, в матче против Аугсбурга Боруссия Дортмунд прибегнет к максимальной ротации, ведь уже во вторник ей предстоит ехать в Париж на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. В Дортмунде вице-чемпионы Германии в среду неожиданно выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Никласа Фюллькруга.

Аугсбург

В отличие от Боруссии Дортмунд, Аугсбург имеет большую турнирную мотивацию. Аугсбург после 31 тура занимает восьмое место, а отставание от Фрайбурга, который идет седьмым, составляет лишь 1 очко. Так что “фюггеры” все еще имеют отличные шансы выйти в Лигу конференций по итогам сезона. Однако два последних матча в Бундеслиге команда Йесса Торупа проиграла: 0:3 от Вердера и 1:3 против Айнтрахта. Всего в 5 последних матчах Аугсбург выиграл лишь 1 раз – 12 апреля против Униона Берлин (2:0).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 15-м туре текущего сезона Боруссия Дортмунд и Аугсбург сыграли 1:1.
  • В 26 матчах в истории между этими клубами на счету Аугсбурга только 3 победы.

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Аугсбург

Боруссия Дортмунд сыграет не оптимальным составом, а Аугсбург – очень атакующая команда. Моя ставка – ТБ3.5.

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