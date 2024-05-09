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Борнмут – Брентфорд прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Борнмут - Брентфорд прогноз Фото: premierleague.com / Автор неизвестен
Борнмут Борнмут
Премьер-лига Англия 11 мая 2024, 10:00 Борнмут - Брентфорд
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Англия, Bournemouth, Виталити
Брентфорд Брентфорд
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3,0
Коэф.: 1.79
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Один из поединков в рамках 37-го тура АПЛ состоится в субботу на "Вайталити Стэдиум" где местный Борнмут примет Брентфорд. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Борнмут

Команда Андони Ираолы ужасно стартовала в текущем сезоне и находилась в зоне вылета, покинуть которую удалось только в концовке прошлого календарного года. Тогда Борнмут выдал серию из шести побед в семи поединках чемпионата. Благодаря этому "вишни" поднялись в середину турнирной таблицы и на текущий момент занимают 10-е место, имея в активе 48 набранных очков.

В последнем туре Борнмут проводил выездной матч против Арсенала, в котором уступил одному из лидеров АПЛ с крупным счётом 0:3. Перед этим в двух встречах Борнмут взял максимум очков, обыграв дома Брайтон со счётом 3:0 и на выезде Вулверхэмптон (1:0). В 18-ти домашних поединках Борнмут оформил 7 побед, тогда как не проигрывает уже в шести поединках.

Брентфорд

"Пчёлы", хорошо проявившие себя в прошлом сезоне, в текущем розыгрыше АПЛ не смогли продемонстрировать своей лучшей игры. На текущий момент Брентфорд занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 набранных очков. Отрыв от зоны вылета составляет десять очков за два тура до финиша, так что команда сохранила место в элитном дивизионе.

На минувших выходных Брентфорд проводил домашний матч против Фулхэма, в котором не смог подобрать ключи к воротам «дачников», сыграв вничью 0:0. Отметим, что в целом в пяти последних турах Премьер-Лиги «пчёлы» оформили две победы при таком же количестве ничьих и одном выездном поражении от Эвертона.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге команды сыграли вничью 2:2 на поле Брентфорда
  • Борнмут не может обыграть «пчёл» в четырёх поединках, дважды уступив на этом отрезке
  • Только в двух матчах из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»

Борнмут – Брентфорд прогноз

Борнмут является фаворитом пары у букмекеров, на победу которого дают котировки в районе 2.02. Предлагаем взять здесь «Тотал больше 3.0» с коэффициентом 1.79.

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Прогноз на матч Тотал больше 3,0
Коэф.: 1.79
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