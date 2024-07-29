Борац — ПАОК прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года

Прогноз на матч Победа ПАОК Коэф.: 1.61 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

В рамках ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА состоится поединок между боснийским Борацем и греческим ПАОКом . Встреча пройдет в среду, 31 июля. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Борац

Боснийский Борац добился определенных успехов на национальной арене и теперь стремится проявить себя в еврокубках. Несмотря на отсутствие большого опыта в Лиге чемпионов, Борац будет рассчитывать на поддержку своих болельщиков и домашнее поле, чтобы создать проблемы более именитому сопернику.

Интересно, что в рамках минувшей стадии представитель Боснии и Герцеговины лишь в серии пенальти одолел албанскую Эгнатию.

ПАОК

ПАОК является одним из ведущих клубов своей страны с богатыми традициями и опытом участия в еврокубках. Команда обладает качественным составом, включающим ряд опытных игроков, которые способны решить исход матча в свою пользу.

В противостоянии с более скромным соперником чемпионы Греции обязаны решать исход битвы в свою пользу. Тем более первый матч в Салониках завершился их минимальной победой.

Интересные факты и личные встречи

Борац забил во всех трех матчах Лиги чемпионов этого сезона.

ПАОК выиграл пять последних официальных матчей.

Счет первого матча — 3:2 в пользу греков.

Борац - ПАОК Прогноз

Ожидается, что ПАОК возьмет инициативу в свои руки с первых минут матча, стремясь обеспечить себе комфортное преимущество. Несмотря на поддержку домашних трибун, Борац вряд ли сможет противостоять натиску греческой команды. Моя ставка — победа гостей.

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