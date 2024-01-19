Бохум – Штутгарт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.68 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Среди субботних игр Бундеслиги свою встречу проведут Бохум – Штутгарт прогноз на матч этих соперников читайте на страницах нашего сайта.

Бохум

Для Бохума нынешний Бундеслиги не самый простой, команда идет 14-й в турнирной таблице, имея отрыв от зоны вылета 6 очков, что уже не так плохо. В прошлом туре команда была близка дома к победе против Вердера, пропустив в компенсированное время – 1:1. Основная задача клуба, держаться на плаву и не приближаться к опасной зоне. Четверо футболистов пропустят этот матч, Асано вызван в сборную, трое не сыграют из-за травм и дисквалификаций.

Штутгарт

«Швабы» отлично начали этот сезон, им удалось зацепиться за группу лидеров, но соперничать с Баварией и Байером им не удалось. Сейчас Штутгарт идет третьим в Бундеслиге, хотя отставание от первого места составляет целых 11 очков. В последнем туре команда уступила Боруссии Менхенгладбах на выезде со счетом 1:3. Предстоящую битву пропустят Ито, Силас, Чон У Йон, а травмированы Гирасси Нартей и Эглофф. Такие кадровые потери могут негативно отразится на атакующем потенциале. Надо постараться удержаться в четверке, но у команды наблюдается спад в результатах.

История очных противостояний

Противостояние первого круга прошло без интриги, Штутгарт одержал разгромную победу со счетом 5:0, по дублю оформили Гирасси и Силас.

Прогноз на матч Бохум – Штутгарт

Небольшими фаворитами в этой паре котируются гости, но Штутгарт не выглядит устрашающе, как это было на старте сезона, чем может воспользоваться Бохум. Ожидаем футбола на встречных рынках, где у команд будут свои опасные моменты. Предлагаем сделать здесь ставку на тотал больше 2,5 голов.

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