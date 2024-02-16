Бохум – Бавария прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024

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В 22-м туре Бундеслиги Бавария в гостях сыграет против Бохума. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Бохум

Бохум находится в очень неплохой форме после зимнего перерыва. Команда Томаса Леча набрала 6 очков в 5 матчах, уступив лишь на выезде Боруссии Дортмунд. В предыдущем туре “несгибаемые” сыграли 1:1 в гостевом матче против Айнтрахта. Благодаря этим результатам Бохум с 22 очками в активе занимает 14-е место, а отрыв от зоны прямого вылета составляет уже 10 очков. Особого внимания достойна игра Бохума в домашних матчах. В 10 играх этого сезона на своем стадионе Бохум потерпел лишь 1 поражение – от Боруссии Менхенгладбах в 6-м туре, 30 сентября. С тех пор Бохум не проигрывает дома уже 7 матчей кряду.

Бавария

Ситуация в Баварии близка к тому, чтобы стать настоящей катастрофой. В предыдущем туре Бавария разгромно проиграла Байеру (0:3) в матче, который может сыграть решающую роль в борьбе за чемпионство. Казалось, что поражение лишь сильнее разозлит мюнхенцев и сделает их сильнее, но поражение от Лацио (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов окончательно подтвердило, что команда Томаса Тухеля находится в глубоком кризисе. В СМИ все чаще стала появляться информация про отставку главного тренера после завершения сезона. Если Бавария хочет остаться в борьбе за чемпионство, терять очки на поле Бохума нельзя.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Три из пяти последних матчей против Бохума Бавария выиграла 7:0. В 5-м туре игра закончилась именно с таким счетом

В последних 3 играх против Баварии Бохум не забил ни одного гола, а пропустил – 17.

Всего в 73 матчах Бохум лишь 9 раз обыграл Баварию. Последняя победа была в сезоне-2021/22 – 4:2

Прогноз на матч Бохум – Бавария

Бохум – один из наиболее любимых соперников для Баварии. Этот матч – идеальная возможность для чемпионов Германии, чтобы реабилитироваться и вернуться на победный путь. Думаю, в таком матче нас ждет большое количество голов – более 3.



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