Бирмингем – Халл Сити прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.52 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В переигровке Кубка Англии состоится матч, в котором Бирмингем примет на своем поле Халл. В первой игре команды обменялись голами, но сильнейшего выявить не смогли. Вторая их встреча пройдет 16 января 2024 года.

Бирмингем

После кубковой игры команда уже успела провести игру в Чемпионшипе, где сыграла вничью 2:2 со Суонси Сити. В том противостоянии счет мог быть и более крупным, так как команды играли фактически без центра поля.

Бирмингем в последних матчах часто пропускает голы. Команда не смогла удержать свои ворота сухими в 5 из 6 последних встреч, пропустив при этом 12 мячей.

В турнирной таблице Бирмингем идет лишь на 20-й строчке турнирной таблице и сейчас ведет борьбу за сохранение прописки в Чемпионшипе. Пока это получается, но не факт, что команда не покинет первенство по итогам сезона.

Халл Сити

Эта команда в последнем матче играла в рамках Чемпионшипа с Норвич Сити и потерпела поражение, несмотря на то, что владела преимуществом и нанесла почти 20 ударов по воротам соперников.

Халл пропускает голы в 6 последних матчах подряд, а в общей сложности команда пропустила 12 мячей.

В турнирной таблице “тигры” идут на девятой строчке и еще имеют неплохие шансы на то, чтобы финишировать в первой шестерке и побороться за выход в элитный дивизион.

Прогноз на матч Бирмингем — Халл Сити

Ожидаем обмен голами, но победителя назвать сложно. Скорее всего, матч закончится ничьей. Буду ставить на то, что обе команды забьют.

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