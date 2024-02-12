EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Бирмингем – Блэкберн прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024

Бирмингем – Блэкберн прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Бирмингем - Блэкберн прогноз
Бирмингем Бирмингем
Чемпионшип Англия 13 фев 2024, 14:45 Бирмингем - Блэкберн
-
- : -
Англия, Birmingham, St Andrew's Trillion Trophy Stadium
Блэкберн Блэкберн
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Блэкберн не проиграет
Коэф.: 1.69
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В 32-м туре Чемпионшипа Бирмингем дома сыграет против Блэкберна. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Бирмингем

Бирмингем продолжает свое падение в этом сезоне, которое начал бывший главный тренер команды Уэйн Руни. В предыдущем туре он уступил аутсайдеру Шеффилд Уэнсдей 0:2, а перед этим было поражение от Вест Бромвича 0:1 и 0:3 от Лестера в Кубке Англии. 0 голов за 3 последних матча и отрыв от зоны вылета составляет лишь 3 очка. Команде Тони Моубрея нужно срочно что-то менять, поскольку главные конкуренты в последнее время набрали хорошую форму.

Блэкберн

На матч против Бирмингема Блэкберн выдйет под руководством нового тренера. После ухода легендарного Йона-Даля Томассона команду возглавил Джон Юстас. По иронии судьбы, именно Юстаса Бирмингем уволил на старте сезона, когда команда шла в зоне плей-офф и назначил Руни. С 36 очками в активе Блэкберн занимает лишь 17-е место, а в предыдущем туре он дома переиграл Сток Сити (3:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 18-м туре этого сезона Блэкберн обыграл Бирмингем 4:2.
  • Из последних 9 матчей между этими командами Бирмингем выиграл только 1

Прогноз на матч Бирмингем – Блэкберн

У Блэкберна новый тренер, который отлично знает соперника, а Бирмингем находится в удручающей форме. В этом матче я ставлю на то, что гости не проиграют.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Блэкберн не проиграет
Коэф.: 1.69
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Янник Синнер - Ботик Ван Де Зандсхулп прогноз ATP 500 Rotterdam 12 фев 2024, 03:00 Янник Синнер — Ботик Ван Де Зандсхулп прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Янник Синнер Коэф.: 1.61 Ботик Ван Де Зандсхулп Рекомендуем Мелбет
Эмма Радукану - Ангелина Калинина прогноз Qatar TotalEnergies Open 2024 12 фев 2024, 04:00 Эмма Радукану – Ангелина Калинина прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Эмма Радукану Коэф.: 1.62 Ангелина Калинина Сделать ставку Мелбет
Наоми Осака - Каролин Гарсия прогноз Qatar TotalEnergies Open 2024 12 фев 2024, 07:30 Наоми Осака – Каролин Гарсия прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Наоми Осака Коэф.: 2.18 Каролин Гарсия Сделать ставку Мелбет
Трабзонспор - Хатайспор прогноз Суперлига Турция 12 фев 2024, 09:00 Трабзонспор – Хатайспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Трабзонспор Коэф.: 2.02 Хатайспор Рекомендуем 1xBet
Самсунспор - Антальяспор прогноз Суперлига Турция 12 фев 2024, 12:00 Самсунспор – Антальяспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Самсунспор Коэф.: 1.75 Антальяспор Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости гольфа Сегодня, 20:43 Не обошлось без плей-офф. Определился чемпион Pheonix Open Новости футбола Сегодня, 17:21 Унижение в лондонском дерби. Видео голов и обзор матча Вест Хэм — Арсенал — 0:6 Новости футбола Сегодня, 17:19 Кот-д`Ивуар стал чемпионом Африки, Бавария не уволит Тухеля. Daily Digest за 11 февраля Новости футбола Сегодня, 17:05 Защита трещит по швам. Барселона не смогла обыграть Гранаду в матче с шестью голами Новости футбола Сегодня, 17:00 Сборная Кот-д`Ивуара одолела Нигерию и выиграла домашний Кубок Африки Новости футбола Сегодня, 16:45 Серия А. Милан справился с Наполи и продолжил погоню за Ювентусом Новости баскетбола Сегодня, 16:11 Дрэймонд и Нуркич снова устроили потасовку во время матча Новости футбола Сегодня, 15:59 Кот-д’Ивуар пропустил первый гол в финалах КАН Новости футбола Сегодня, 15:38 На звездного полузащитника Челси появился еще один претендент Новости футбола Сегодня, 15:11 Президент известного клуба рассказал, что провел переговоры с Неймаром
Прогнозы на спорт
Теннис 12 фев 2024 Янник Синнер — Ботик Ван Де Зандсхулп прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Теннис 12 фев 2024 Эмма Радукану – Ангелина Калинина прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Теннис 12 фев 2024 Наоми Осака – Каролин Гарсия прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Трабзонспор – Хатайспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Самсунспор – Антальяспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Кайсериспор – Бешикташ прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Вальядолид – Альбасете прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Сент-Этьен – Труа прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Ювентус – Удинезе прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Альмерия – Атлетик прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года