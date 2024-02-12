Бирмингем – Блэкберн прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024

Прогноз на матч Блэкберн не проиграет Коэф.: 1.69 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 32-м туре Чемпионшипа Бирмингем дома сыграет против Блэкберна. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Бирмингем

Бирмингем продолжает свое падение в этом сезоне, которое начал бывший главный тренер команды Уэйн Руни. В предыдущем туре он уступил аутсайдеру Шеффилд Уэнсдей 0:2, а перед этим было поражение от Вест Бромвича 0:1 и 0:3 от Лестера в Кубке Англии. 0 голов за 3 последних матча и отрыв от зоны вылета составляет лишь 3 очка. Команде Тони Моубрея нужно срочно что-то менять, поскольку главные конкуренты в последнее время набрали хорошую форму.

Блэкберн

На матч против Бирмингема Блэкберн выдйет под руководством нового тренера. После ухода легендарного Йона-Даля Томассона команду возглавил Джон Юстас. По иронии судьбы, именно Юстаса Бирмингем уволил на старте сезона, когда команда шла в зоне плей-офф и назначил Руни. С 36 очками в активе Блэкберн занимает лишь 17-е место, а в предыдущем туре он дома переиграл Сток Сити (3:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 18-м туре этого сезона Блэкберн обыграл Бирмингем 4:2.

Из последних 9 матчей между этими командами Бирмингем выиграл только 1

Прогноз на матч Бирмингем – Блэкберн

У Блэкберна новый тренер, который отлично знает соперника, а Бирмингем находится в удручающей форме. В этом матче я ставлю на то, что гости не проиграют.

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