Бешикташ — Париж прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 163 Коэф.: 1.76 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках 17-го тура баскетбольного Еврокубка состоится поединок между Бешикташем и Парижом. Встреча пройдет в Стамбуле во вторник, 30 января. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени.

Бешикташ

Турецкий коллектив гарантировал себе выход в 1/8 финала Еврокубка, но ведет борьбу за итоговую высокую позицию, которая даст возможность сыграть в плей-офф с более слабым соперником. Пока Бешикташ находится на пятом месте, но сохраняет шансы на итоговое четвертое.

На внутренней арене команда выступает тоже неплохо и идет в тройке лидеров. По итогам 18-ти матчей Бешикташ отстает от Фенербахче и Анадолу на одну победу.

Париж

В отличие от своего следующего соперника, Париж уже гарантировал себе первое место в группе А баскетбольного Еврокубка. Это даст право в плей-офф начать выступления сразу со стадии четвертьфинала.

В чемпионате Франции Париж не может похвастаться настолько классными результатами как на евроарене, но тоже имеет претензии на высокие места. После 19-ти матчей столичная команда идет на четвертой позиции местного чемпионата.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Бешикташ выиграл шесть последних домашних матчей.

Париж победил во всех гостевых матчах Еврокубка этого сезона.

В матче первого круга Париж на своей площадке проиграл Бешикташу со счетом 63:68. Это поражение является единственным для французской команды в турнире.

Бешикташ — Париж Прогноз

Думаю, нас ждет интересная борьба и атакующий баскетбол. Ставить буду на тотал больше 163 очков.

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