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Бешикташ — Хапоэль Тель-Авив прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Бешикташ - Хапоэль Тель-Авив прогноз
Бешикташ Бешикташ
Еврокубок 07 фев 2024, 12:00 Бешикташ - Хапоэль Тель-Авив
Стамбул, BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
Прогноз на матч П1(+4.5)
Коэф.: 1.58
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В рамках 18-го тура баскетбольного Еврокубка состоится поединок между Бешикташем и Хапоэлем из Тель-Авива. Встреча пройдет в Стамбуле в среду, 7 февраля. Начало игры запланировано на 19:00 по центрально европейскому времени.

Бешикташ

Турецкая команда уже гарантировала себе место в плей-офф Еврокубка. От результата последнего матча против израильтян не зависит итоговая позиция Бешикташа в группе А. Команда гарантированно останется на пятом месте.

В турецкой Суперлиге Бешикташ лидирует, потерпев лишь четыре поражения в 19-ти матчах.

Хапоэль Тель-Авив

Израильтяне проводят хороший сезон в рамках Еврокубка и могут похвастаться вполне приличными показателями. Париж выглядит на голову сильнее остальных команд в группе, а вот следом за ним сразу расположился Хапоэль.

Команда из Тель-Авива имеет одинаковые показатели с Лондон Лайонс, но опережает англичан по показателям личных встреч. Победа в последнем туре позволит Хапоэлю остаться на второй позиции и в плей-офф стартовать сразу с четвертьфинала.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Бешикташ проиграл лишь один матч из последних семи на своей площадке.
  • Хапоэль победил в семи последних гостевых поединках.
  • В матче первого круга Хапоэль отпраздновал победу со счетом 81:75.

Бешикташ — Хапоэль Тель-Авив Прогноз

Думаю, что турки на своей площадке сделают все возможное для достижения положительного результата. Ставить буду на победу Бешикташа с форой +4.5.

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Прогноз на матч П1(+4.5)
Коэф.: 1.58
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