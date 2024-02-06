Бешикташ — Хапоэль Тель-Авив прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года
В рамках 18-го тура баскетбольного Еврокубка состоится поединок между Бешикташем и Хапоэлем из Тель-Авива. Встреча пройдет в Стамбуле в среду, 7 февраля. Начало игры запланировано на 19:00 по центрально европейскому времени.
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Бешикташ
Турецкая команда уже гарантировала себе место в плей-офф Еврокубка. От результата последнего матча против израильтян не зависит итоговая позиция Бешикташа в группе А. Команда гарантированно останется на пятом месте.
В турецкой Суперлиге Бешикташ лидирует, потерпев лишь четыре поражения в 19-ти матчах.
Хапоэль Тель-Авив
Израильтяне проводят хороший сезон в рамках Еврокубка и могут похвастаться вполне приличными показателями. Париж выглядит на голову сильнее остальных команд в группе, а вот следом за ним сразу расположился Хапоэль.
Команда из Тель-Авива имеет одинаковые показатели с Лондон Лайонс, но опережает англичан по показателям личных встреч. Победа в последнем туре позволит Хапоэлю остаться на второй позиции и в плей-офф стартовать сразу с четвертьфинала.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Бешикташ проиграл лишь один матч из последних семи на своей площадке.
- Хапоэль победил в семи последних гостевых поединках.
- В матче первого круга Хапоэль отпраздновал победу со счетом 81:75.
Бешикташ — Хапоэль Тель-Авив Прогноз
Думаю, что турки на своей площадке сделают все возможное для достижения положительного результата. Ставить буду на победу Бешикташа с форой +4.5.
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