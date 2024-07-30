Бельгия Женщины – США Женщины прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал США больше 89.5 Коэф.: 1.45 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

В четверг, 1 августа, в матче 2-го тура группового этапа женского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024 сборная США сыграет против Бельгии. Начало матча в 21:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Бельгия Женщины

Сборная Бельгии – действующие чемпионки Европы. После двух бронзовых наград на Евробаскетах бельгийки приехали на турнир в Словению, где буквально ураганом снесли всех своих соперников. Достойный бой Бельгии дала только сборная Франции, которая в полуфинале проиграла им с разницей в 4 очка. В финале Бельгия обыграла Испанию 64:58. Однако для бельгиек это только вторая Олимпиада в истории. На турнир они отобрались, ожидаемо опередив в квалификации сборные Нигерии и Сенегала.

Но сама Олимпиада-2024 для Бельгии началась крайне неудачно – с неожиданного с крупного поражения от сборной Германии со счетом 69:83. Так что игра против США имеет для бельгиек решающее значение. Проигрывать крупно им нельзя.

США Женщины

Сборная США 17-й раз в истории выиграла чемпионат мира и отобралась на Олимпиаду-2024 без квалификации. Однако американки в качестве гостей все же участвовали в квалификационном мини-турнире в Бельгии, где выиграли все три матча против хозяек, Нигерии и Сенегала. Перед стартом турнира США сыграли только один товарищеский матч, в котором обыграли Германию со счеом 84:57.

В 1-м туре Олимпиады-2024 сборная США очень уверенно обыграла сильную сборную Японии, сумев набрал более 100 очков – 102. Но матч получился весьма зрелищным, поскольку Япония набрала 76 очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В последней игре против Бельгии США обыграли их с разницей только в 2 очка – 81:79.

Баскетболистки сборной США 9 раз становились олимпийскими чемпионками. При этом они выиграли 7 последних Олимпиад подряд.

Прогноз на матч Бельгия Женщины – США Женщины

Очевидно, что США должны побеждать в этом матче, но вопрос в том, насколько сильным будет их преимущество. Моя ставка – США наберут более 89 очков.

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