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Бавария – Унион Берлин прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Бавария - Унион прогноз
Бавария Бавария
Бундеслига Германия 24 янв 2024, 14:30 Бавария - Унион
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Германия, Munich, Альянц Арена
Унион Унион
Обзор Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.19
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100%
1хБет 5.00
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24 января свою пропущенную встречу 13 тура Бундеслиги проведут Бавария – Унион Берлин, эксклюзивный прогноз на матч на это событие составлен нашими экспертами.

Бавария

Мюнхенский клуб сильно рискует провалить этот сезон, фанаты не привыкли к отсутствию трофеев, но именно это может случиться. Команда уже сенсационно вылетела из Кубка Германии. В Бундеслиге баварцы идут вторыми, отставая от лидера на целых 7 очков, хотя есть игра в запасе. Клуб в последнем туре неожиданно уступил дома не самому опасному Вердеру со счетом 0:1. Многое могут простить на выигрыш Лиги Чемпионов, но команда точно не демонстрирует такого футбола. Уже даже ходят шутки, что все это из-за проклятия Кейна, который никак не может взять трофеи.

Унион Берлин

У берлинцев тоже сложный сезон, они дебютировали в группе Лиги Чемпионов, но финишировали последними в своей группе. Еще хуже все складывалось в чемпионате, где клубу пришлось болтаться среди аутсайдеров. Команда идет 15-й в турнирной таблице, поэтому вопрос сохранения прописки остается актуальным, отрыв от опасной зоны составляет всего три очка. В последнем туре удалось расписать нулевую ничью в гостях с Фрайбургом.

История очных противостояний

У команд не такая большая история очных противостояний, очевидный перевес на стороне баварцев. В прошлом сезоне берлинцы уступили в гостях 0:3, а дома сыграли 1:1.

Прогноз на матчБавария – Унион Берлин

На бумаге Бавария считается безоговорочным фаворитом, хотя берлинцы тоже умеют играть и точно накажут за ошибки. Хозяева будут злыми на себя за последнюю осечку, но они все-таки уязвимы. Встреча наверняка пройдет при перевесе баварцев, однако мы рискнем поставить на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2.19
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