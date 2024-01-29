Бавария – Баскония прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 165,5 Коэф.: 1.67 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Вторник порадует любителей баскетбола пятью встречами регулярного чемпионата Евролиги, в одной из которых сойдутся Бавария – Баскония.

Бавария

Для баварцев текущий сезон Евролиги складывается не лучшим образом, команда занимает только 15-ю строчку в регулярном чемпионате, с результатом 9 побед, при 13 поражениях. Отыграть 3 победы отставания за 11 туров реально, хотя в мощный рывок команды мало кто верит. В последнем матче команда умудрилась уступить на своем паркете аутсайдеру АСВЕЛу со счетом 64:76, хотя считалась фаворитом встречи. У клуба нет кадровых потерь перед этим противостоянием.

Баскония

У Басконии пока неоднозначное положение, команда выиграла 12 встреч из 23, с таким показателем занимает 11-ю строчку в регулярном чемпионате Евролиги, команда отстает от восьмого места только по дополнительным показателям. В последней своей встрече клуб уступил на своем паркете Валенсии со счетом 62:77. Упомянутое поражение стало третьим в крайних пяти встречах турнира. Предстоящий матч из-за повреждения пропустит Чиозза.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Очное противостояние первого круга завершилось выездной победой баварцев со счетом 76:68, решающей была последняя четверть, которую немецкий клуб выиграл с разницей в 13 очков.

Бавария проиграла 4 из последних пяти встреч Евролиги.

Баскония выиграла в этом сезоне Евролиги 6 из 11 выездных матчей.

Бавария – Баскония Прогноз

Даже по котировкам понятно, что нас ожидает сложная и непредсказуемая битва, в которой букмекеры не рискнули выделить фаворита. Бавария играет на своем паркете, но находится не в лучшей форме, да и уровень мотивации должен быть выше у испанского клуба. От команд мы не ждем результативного баскетбола, поэтому ставим на тотал меньше 165,5 очков, можно задуматься и о небольшой плюсовой форе гостей.

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