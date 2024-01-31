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Баскония — Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Баскония - Маккаби Тель-Авив прогноз
Баскония Баскония
Евролига 01 фев 2024, 13:30 Баскония - Маккаби Тель-Авив
Витория-Гастейс, Фернандо Буэса Арена
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Прогноз на матч П2(+6)
Коэф.: 1.58
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100%
1хБет 5.00
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В рамках 25-го тура баскетбольной Евролиги состоится поединок между Басконией и Маккаби. Встреча пройдет в четверг, 1 февраля. Начало игры запланировано на 20:30 по центрально европейскому времени.

Баскония

Баски не могут похвастаться внушительными показателями в нынешнем сезоне баскетбольной Евролиги. Команда победила 12 раз и столько же потерпела поражений в 24-х матчах нынешнего сезона. Такие результаты позволяют занимать лишь 11-е место в турнирной таблице.

На внутренней арене дела у команды идут лучше. После 20-ти сыгранных поединков в активе Басконии 12 побед, что позволяет занимать шестую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Маккаби Тель-Авив

Результаты израильской команды в Евролиге текущего сезона выглядят весьма стабильно. Игру команды нельзя назвать провальной, но и явным претендентом на попадание в топ-6 Маккаби не назовешь.

На внутренней арене команда добыла всего четыре победы, но и провела лишь семь поединков. Несмотря на малое количество игр, результаты все равно выглядят более чем скромно.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Баскония проиграла лишь один матч из последних четырех на своей площадке.
  • Маккаби проиграл четыре выездных матча подряд в рамках Евролиги.
  • В поединке первого круга израильтяне добыли победу над Басконией со счетом 89:81.

Баскония — Макаби Тель-Авив Прогноз

Испанская команда на бумаге выглядит фаворитом, однако израильтяне приедут с целью прервать неудачную серию. Ставить буду на победу гостей с форой +6.

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Прогноз на матч П2(+6)
Коэф.: 1.58
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