Баскония — Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года
В рамках 25-го тура баскетбольной Евролиги состоится поединок между Басконией и Маккаби. Встреча пройдет в четверг, 1 февраля. Начало игры запланировано на 20:30 по центрально европейскому времени.
Баскония
Баски не могут похвастаться внушительными показателями в нынешнем сезоне баскетбольной Евролиги. Команда победила 12 раз и столько же потерпела поражений в 24-х матчах нынешнего сезона. Такие результаты позволяют занимать лишь 11-е место в турнирной таблице.
На внутренней арене дела у команды идут лучше. После 20-ти сыгранных поединков в активе Басконии 12 побед, что позволяет занимать шестую строчку в турнирной таблице чемпионата.
Маккаби Тель-Авив
Результаты израильской команды в Евролиге текущего сезона выглядят весьма стабильно. Игру команды нельзя назвать провальной, но и явным претендентом на попадание в топ-6 Маккаби не назовешь.
На внутренней арене команда добыла всего четыре победы, но и провела лишь семь поединков. Несмотря на малое количество игр, результаты все равно выглядят более чем скромно.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Баскония проиграла лишь один матч из последних четырех на своей площадке.
- Маккаби проиграл четыре выездных матча подряд в рамках Евролиги.
- В поединке первого круга израильтяне добыли победу над Басконией со счетом 89:81.
Баскония — Макаби Тель-Авив Прогноз
Испанская команда на бумаге выглядит фаворитом, однако израильтяне приедут с целью прервать неудачную серию. Ставить буду на победу гостей с форой +6.
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