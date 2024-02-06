Баскония – АСВЕЛ прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024
В 26-м туре регулярного сезона Евролиги Баскония дома сыграет против АСВЕЛ. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.
Баскония
Баскония ведет борьбу за выход в плей-офф Евролиги, а сейчас занимает девятое место с 13 победами в 25 матчах. Испанская команда выиграла 3 из последних 5 матчей, а в предыдущей игре переиграла Маккаби Тель-Авив 92:82. Правда, в чемпионате Испании дела Басконии идут не так хорошо. Она на данный момент идет вне зоны плей-офф, на девятом месте. что для такого клуба является неподобающим результатом.
АСВЕЛ
Французская команда, в свою очередь, не имеет никаких шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Лион выиграл только 5 матчей из 25, и занимает предпоследнее место. Ниже 21-кратных чемпионов Франции только Альба, которая уступает по дополнительным показателям. В предыдущем туре Евролиги Лион уступил Реалу Мадрид (79:86), а после этого также потерпел поражение в чемпионате Франции, где он идет третьим, от Монако (71:89).
Интересные факты о матче и история личных встреч
В ноябре Баскония обыграла АСВЕЛ 88:81
Всего эти команды играли друг против друга 9 раз. На счету Басконии 5 побед, а АСВЕЛ выиграл 4 игры
Баскония выиграла 7 из 13 домашних матчей Евролиги в этом сезоне
Прогноз на матч Баскония – АСВЕЛ
Баскония выглядит очевидным фаворитом и мы ожидаем, что она наберет более 90 очков за матч. Наша ставка – в этом матче команды наберут более 160 очков.
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