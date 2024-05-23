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Барселона Женщины – Лион Женщины прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Барселона - Лион прогноз uefa.com
Барселона Барселона
Женская Лига чемпионов 25 мая 2024, 12:00 Барселона - Лион
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Международные, Bilbao, Сан Мамес Барриа
Лион Лион
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.6
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В субботу, 25 мая, мы узнаем имя победителей женской Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. В Бильбао на стадионе Сан-Мамес женская команда Барселоны сыграет против Лиона. Начало матча в 18:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Барселона Женщины

Женская команда Барселоны практически идеально провела текущий сезон. Как минимум в Примере этой команде не было равных на протяжении всего сезона. То, с какой мощью каталонские футболистки доминируют в Испании, воистину поражает. В 28 матчах они одержали 27 побед и 1 раз сыграли вничью – 14 февраля против Леванте.

Также женская команда Барселоны очень уверенно выиграла Копа дель Рейна, где в финале буквально уничтожила Реал Сосьедад со счетом 8:0.

В Лиге чемпионов УЕФА Барселона неожиданно проиграла в первом матче полуфинала Челси 0:1, но на выезде выиграла 2:0 и вышла в финал. В четвертьфинале она выбила норвежский Бранн.

Лион женщины

Как и Барселона, футболистки Лиона полностью доминировали в своей лише. В 22 матчах регулярного сезона чемпионата Франции Лион одержал 20 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел поражение от Бордо (1:2) лишь в заключительном туре, играя экспериментальным составом. В плей-офф Лион разгромил Реймс 6:0 в полуфинале, а в решающей игре обыграл ПСЖ 2:1.

А вот в Кубке Франции футболистки Лиона неожиданно проиграли в финале клубу Флери 91. Соперницы Лиона грамотно сыграли в обороне, дотянули до серии пенальти и выиграли ее.

В полуфинале Лиги чемпионов Лион снова играли против ПСЖ и выиграл оба матча: 3:2 и 2:1. Перед этим Лион легко переиграл Бенфику.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Барселона – действующие обладательницы трофея Лиги чемпионов. В иминувшем году они обыграли в финале Вольфсбург (3:2).
  • Всего женская команда Барселоны дважды выигрывала Лигу чемпионов.
  • Лион – рекордсменки по числу трофеев женской Лиги чемпионов. Они выигрывали этот турнир 8 раз, а последни раз был в 2022 году.
  • Эта игра будет пятой в истории между данными командами. Все предыдущие 4 матча выиграл Лион.

Прогноз на матч Барселона Женщины – Лион Женщины

Думаю, нас ждет очень яркий финал с большим количеством моментов. Моя ставка – ТБ2,5.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.6
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