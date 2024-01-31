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Барселона – Виртус Болонья прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Барселона - Виртус Болонья прогноз
Барселона
Евролига 31 янв 2024, 14:30 Барселона - Виртус Болонья
Барселона, Палау Блауграна
Виртус Болонья
Прогноз на матч П1(-5,5)
Коэф.: 1.62
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100%
1хБет 5.00
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Предлагаем вашему вниманию прогноз на матч Барселона – Виртус Болонья, соперники сыграют в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

Барселона

Каталонцы выдают неплохой сезон, они идут вторыми в Евролиге, хотя предстоящий соперник имеет такой же процент побед. Свою последнюю встречу Барселона проиграла в гостях Олимпии Милано со счетом 70:74, данное поражение стало вторым кряду. В испанском чемпионате команда идет третьей, что можно считать комфортной позицией перед плей-офф. Кайседо и Абринес пропустят предстоящую встречу из-за повреждений.

Виртус Болонья

Итальянский клуб играет сильнее, чем многие ожидали, команда идет третьей в турнирной таблице. Команда имеет в активе 15 побед при 8 поражениях, проблем с попаданием в плей-офф не должно возникнуть. В последней встрече Виртус Болонья уступила в гостях Фенербахче со счетом 75:88. Упомянутое поражение стало третьим в четырех противостояниях. На внутренней арене клуб идет третьим, отставая от лидера всего на одну победу. Повреждения не позволят выйти на паркет таким ребятам как: Кекок, Добрич и Шенгелия.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Виртус Болонья в первом круге сумела одержать домашнюю победу со счетом 80:75.
  • На своем паркете в Евролиге Барселона выиграла 11 из 12 матчей.
  • Виртус Болонья проиграла три последние выездные встречи в турнире.

Барселона – Виртус Болонья Прогноз

Нас ожидает захватывающая битва прямых конкурентов за второе место, Барселона котируется фаворитом, с чем мы согласны, ведь фактор своего паркета, да и в целом каталонцам пора прервать неприятную серию в Евролиге. Предлагаем сделать здесь ставку на победу каталонцев с форой -5,5 очков.

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Прогноз на матч П1(-5,5)
Коэф.: 1.62
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