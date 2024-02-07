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Барселона — Альба Берлин прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Барселона - Альба Берлин прогноз
Барселона Барселона
Евролига 09 фев 2024, 13:30 Барселона - Альба Берлин
Барселона , Палау Блауграна
Альба Берлин Альба Берлин
Прогноз на матч П1(-11)
Коэф.: 1.62
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100%
1хБет 5.00
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В рамках 26-го тура баскетбольной Евролиги состоится поединок между Барселоной и берлинской Альбой. Встреча пройдет в пятницу, 9 февраля. Начало игры запланировано на 20:30 по центрально европейскому времени.

Барселона

Гранд испанского баскетбола в этом сезоне демонстрирует привычно высокие результаты. На внутренней арене команда идет на третьей позиции и имеет в своем пассиве семь поражений в 21-м матче.

В Евролиге дела обстоят куда лучше. Каталонцы занимают второе место сразу за спиной Реала. Вряд ли что-то помешает команде остаться в топ-6 и выйти в четвертьфинал плей-офф самого престижного евротурнира.

Альба Берлин

Результаты немецкой команды оставляют ее болельщикам сплошное разочарование. Альба безнадежно выглядит в матчах Евролиги, где в 25-ти играх сумела добыть всего пять побед. Такие же показатели имеет французский АСВЕЛ, вместе с которым берлинский коллектив расположился на самом дне турнирной таблицы.

Интересно, что на внутренней арене результаты Альбы тоже не идеальны, однако команда уверенно идет в тройке сильнейших клубов текущего розыгрыша немецкого чемпионата.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Барса выиграла пять последних домашних матчей в рамках Евролиги.
  • Альба уступила в двух предыдущих гостевых матчах.
  • В матче первого круга Барселона проиграла немецкой команде со счетом 70:74.

Барселона — Альба Берлин Прогноз

Сомневаюсь, что гости в состоянии сейчас навязать борьбу испанской Барселоне. Ставить предлагаю на успех каталонцев с форой -11.

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Прогноз на матч П1(-11)
Коэф.: 1.62
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