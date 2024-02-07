Барселона — Альба Берлин прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года
В рамках 26-го тура баскетбольной Евролиги состоится поединок между Барселоной и берлинской Альбой. Встреча пройдет в пятницу, 9 февраля. Начало игры запланировано на 20:30 по центрально европейскому времени.
Барселона
Гранд испанского баскетбола в этом сезоне демонстрирует привычно высокие результаты. На внутренней арене команда идет на третьей позиции и имеет в своем пассиве семь поражений в 21-м матче.
В Евролиге дела обстоят куда лучше. Каталонцы занимают второе место сразу за спиной Реала. Вряд ли что-то помешает команде остаться в топ-6 и выйти в четвертьфинал плей-офф самого престижного евротурнира.
Альба Берлин
Результаты немецкой команды оставляют ее болельщикам сплошное разочарование. Альба безнадежно выглядит в матчах Евролиги, где в 25-ти играх сумела добыть всего пять побед. Такие же показатели имеет французский АСВЕЛ, вместе с которым берлинский коллектив расположился на самом дне турнирной таблицы.
Интересно, что на внутренней арене результаты Альбы тоже не идеальны, однако команда уверенно идет в тройке сильнейших клубов текущего розыгрыша немецкого чемпионата.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Барса выиграла пять последних домашних матчей в рамках Евролиги.
- Альба уступила в двух предыдущих гостевых матчах.
- В матче первого круга Барселона проиграла немецкой команде со счетом 70:74.
Барселона — Альба Берлин Прогноз
Сомневаюсь, что гости в состоянии сейчас навязать борьбу испанской Барселоне. Ставить предлагаю на успех каталонцев с форой -11.
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