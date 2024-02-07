Барселона — Альба Берлин прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года

Прогноз на матч П1(-11) Коэф.: 1.62 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках 26-го тура баскетбольной Евролиги состоится поединок между Барселоной и берлинской Альбой. Встреча пройдет в пятницу, 9 февраля. Начало игры запланировано на 20:30 по центрально европейскому времени.

Барселона

Гранд испанского баскетбола в этом сезоне демонстрирует привычно высокие результаты. На внутренней арене команда идет на третьей позиции и имеет в своем пассиве семь поражений в 21-м матче.

В Евролиге дела обстоят куда лучше. Каталонцы занимают второе место сразу за спиной Реала. Вряд ли что-то помешает команде остаться в топ-6 и выйти в четвертьфинал плей-офф самого престижного евротурнира.

Альба Берлин

Результаты немецкой команды оставляют ее болельщикам сплошное разочарование. Альба безнадежно выглядит в матчах Евролиги, где в 25-ти играх сумела добыть всего пять побед. Такие же показатели имеет французский АСВЕЛ, вместе с которым берлинский коллектив расположился на самом дне турнирной таблицы.

Интересно, что на внутренней арене результаты Альбы тоже не идеальны, однако команда уверенно идет в тройке сильнейших клубов текущего розыгрыша немецкого чемпионата.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Барса выиграла пять последних домашних матчей в рамках Евролиги.

Альба уступила в двух предыдущих гостевых матчах.

В матче первого круга Барселона проиграла немецкой команде со счетом 70:74.

Барселона — Альба Берлин Прогноз

Сомневаюсь, что гости в состоянии сейчас навязать борьбу испанской Барселоне. Ставить предлагаю на успех каталонцев с форой -11.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram